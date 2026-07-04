Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Αφροδίτη Νέστορα ευχαρίστησε τους χιλιάδες συμπολίτες της για τα μηνύματα συμπαράστασης και αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απώλεια της μητέρας της. Παράλληλα, έστειλε το δικό της μήνυμα απέναντι στις επιθέσεις που σημειώθηκαν εναντίον της ίδιας και άλλων δύο πολιτευτών στη Θεσσαλονίκη.

Χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σ’ εμένα και την οικογένειά μου, σε αυτήν την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα, μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας.

Είμαι σίγουρη πως καταλαβαίνετε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορώ να απαντήσω στις χιλιάδες κλήσεις και μηνύματα.

Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι.

Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για μας και τέλος ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει. Με τη βοήθεια του Θεού και την δική σας πιστεύω θα το καταφέρουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Αφροδίτη Νέστορα»