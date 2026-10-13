Συγκινεί ο Μπράιαν Κράνστον για τον θάνατο του RJ Mitte, ήταν τηλεοπτικός πατέρας του στο «Breaking Bad»: Θα μου λείψεις γιε μου

Μια συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του RJ Mitte, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησαν στο «Breaking Bad», έκανε ο Μπράιαν Κράνστον, αποχαιρετώντας το τηλεοπτικό παιδί του με τη φράση «θα μου λείψεις, γιε μου».

Ο ηθοποιός είπε το δικό του «αντίο» στον Mitte, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σε ηλικία 34 ετών. Σύμφωνα με εκπρόσωπό του που μίλησε στο People, ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Ο Κράνστον δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία τους στο Instagram και δήλωσε ότι βρίσκεται σε «βαθιά απόγνωση», ενώ μοιράστηκε αναμνήσεις από τη γνωριμία και τη συνεργασία τους. Ο Mitte, ο οποίος γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση, είχε υποδυθεί τον Γουόλτερ «Φλιν» Γουάιτ Τζούνιορ και στις πέντε σεζόν της επιτυχημένης σειράς του AMC.

«Ο RJ Mitte, ο γλυκός μου γιος στο “Breaking Bad”, έφυγε από τη ζωή. Τον γνώρισα όταν ήταν μόλις 14 ετών και επιλέχθηκε για τον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ, τον οποίο ερμήνευσε με τόση χαρά και ενθουσιασμό» έγραψε αρχικά ο Κράνστον. «Γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν επέτρεψε αυτή η δυσκολία να γίνει δικαιολογία για οτιδήποτε. Αντιμετώπισε το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων με μεγάλη αποφασιστικότητα» συνέχισε.

Δείτε την ανάρτησή του

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Ο Μπράιαν Κράνστον θυμήθηκε επίσης ότι ο RJ Mitte άκουγε τις συμβουλές που του έδιναν οι τηλεοπτικοί γονείς του, ο ίδιος και η Άννα Γκαν, αν και, όπως σημείωσε, ως έφηβος κάποιες φορές επέλεγε να τις αγνοεί για να μάθει μέσα από τα λάθη του. «Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές μιας επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, αλλά παρέμενε ένα παιδί. Όταν ξεκινήσαμε τα γυρίσματα του πιλοτικού επεισοδίου, τον Φεβρουάριο του 2007, ήταν ακόμη αρκετά άπειρος. Σιγά σιγά, όμως, τον είδαμε να εξελίσσεται σε έναν πραγματικά πολύ καλό ηθοποιό» πρόσθεσε.

Ο Μπράιαν Κράνστον και ο RJ Mitte στο «Breaking Bad»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δράση του Mitte για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Όπως έγραψε, ήταν ένας ένθερμος υποστηρικτής της ισότιμης εκπροσώπησης των καλλιτεχνών με αναπηρία και επικεφαλής φιλανθρωπικού οργανισμού που είχε ως στόχο να στηρίζει την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία. «Όλη αυτή η υπόσχεση και οι δυνατότητες που είχε μπροστά του, τώρα αποτελούν μια τόσο μεγάλη απώλεια» σημείωσε ο ηθοποιός. Ο Κράνστον αναφέρθηκε και στην είδηση ότι ο Mitte έβαλε τέλος στη ζωή του, γράφοντας: «Είναι ιδιαίτερα οδυνηρό να ακούω ότι έβαλε τέλος στη ζωή του. Γιατί;».

Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους είχαν ανταλλάξει μηνύματα λίγες εβδομάδες νωρίτερα και προσπαθούσαν να κανονίσουν να γευματίσουν μαζί. «Δεν ξέρω αν αυτό το γεύμα θα είχε αλλάξει το μέλλον του. Ξέρω, όμως, ότι τον αγαπούσα και ότι απολάμβανα πραγματικά να περνάω χρόνο μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, τόσο κατά τη διάρκεια της σειράς όσο και μετά, όταν η δημοσιότητα γύρω από το “Breaking Bad” άρχισε να υποχωρεί» έγραψε.

Ολοκληρώνοντας το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Κράνστον σημείωσε: «Θα μου λείψεις, γιε μου». Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση σε όσους σκέφτονται να δώσουν τέλος στη ζωή τους να αναζητήσουν βοήθεια, αναφέροντας την αμερικανική γραμμή υποστήριξης 988 Suicide & Crisis Lifeline και προσθέτοντας: «Υπάρχει ελπίδα».