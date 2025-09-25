Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλεί η Ένωση Γονέων Πεύκων για το ζήτημα της ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στα σχολεία της περιοχής. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο σιντριβάνι επί της Λεωφόρου Παπανικολάου.
Στα αιτήματα που καταθέτουν οι εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων Πεύκων μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα εξής:
– Η τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη με διάβαση πεζών στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, την οποία διασχίζουν καθημερινά οι μαθητές του 2ου γυμνασίου. Ο συγκεκριμένος δρόμος παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλό φόρτο και το τελευταίο διάστημα δέχεται κίνηση από βαριά οχήματα.
– Η κατασκευή πεζοδρομίου στη Στροφή Φιλύρου ως την περιοχή του Ρήτορα, ώστε οι μαθητές να μην είναι αναγκασμένοι να περπατούν σχεδόν μέσα στον δρόμο, για να προσεγγίσουν στο 2ο γυμνάσιο.
– Η διαμόρφωση διάβασης πεζών επί της Λεωφόρου Παπανικολάου στο ύψος του 3ου Δημοτικού Σχολείου.
– Η διαμόρφωση διαβάσεων πεζών στα σχολεία.
– Η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε πεζοδρόμια που γειτνιάζουν με σχολεία.
– Η εντατικοποίηση των ελέγχων της Τροχαίας κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών από το σχολείο.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Ένωση Γονέων Πεύκων για την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία
