Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Ένωση Γονέων Πεύκων για την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλεί η Ένωση Γονέων Πεύκων για το ζήτημα της ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στα σχολεία της περιοχής. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο σιντριβάνι επί της Λεωφόρου Παπανικολάου.

Στα αιτήματα που καταθέτουν οι εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων Πεύκων μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα εξής:

– Η τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη με διάβαση πεζών στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, την οποία διασχίζουν καθημερινά οι μαθητές του 2ου γυμνασίου. Ο συγκεκριμένος δρόμος παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλό φόρτο και το τελευταίο διάστημα δέχεται κίνηση από βαριά οχήματα.

– Η κατασκευή πεζοδρομίου στη Στροφή Φιλύρου ως την περιοχή του Ρήτορα, ώστε οι μαθητές να μην είναι αναγκασμένοι να περπατούν σχεδόν μέσα στον δρόμο, για να προσεγγίσουν στο 2ο γυμνάσιο.

– Η διαμόρφωση διάβασης πεζών επί της Λεωφόρου Παπανικολάου στο ύψος του 3ου Δημοτικού Σχολείου.

– Η διαμόρφωση διαβάσεων πεζών στα σχολεία.

– Η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε πεζοδρόμια που γειτνιάζουν με σχολεία.

– Η εντατικοποίηση των ελέγχων της Τροχαίας κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών από το σχολείο.