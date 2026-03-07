Συγκεντρώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας την Κυριακή 8 Μαρτίου

Μεγάλος αριθμός συνδικαλιστικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων, έχουν ανακοινώσει δράσεις σε όλη τη χώρα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις φορέων στο Σύνταγμα.

Τη συμμετοχή της στην παγκόσμια φεμινιστική απεργία, στις 8 Μάρτη 2026, ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ και μεταξύ άλλων επισημαίνει πως: «Στην Ελλάδα οι γυναίκες εξακολουθούν να πλήττονται δυσανάλογα από χαμηλούς μισθούς, επισφαλή εργασία, ελαστικά ωράρια, μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα, ενώ επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της απλήρωτης φροντίδας. Η οικονομική εκμετάλλευση των γυναικών συνεχίζεται αμείωτη. Οι διακρίσεις δεν περιορίζονται στον ιδιωτικό τομέα, επιμένουν και στο δημόσιο, παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις και τις θεσμικές παρεμβάσεις.

Η ανασφάλεια και ο φόβος της απόλυσης εντείνουν τη σιωπή απέναντι σε φαινόμενα βίας και παρενόχλησης. Την ίδια στιγμή, θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η πρόσβαση στην άμβλωση, δεν διασφαλίζονται στην πράξη με καθολικό και δωρεάν τρόπο, ενώ η «γυάλινη οροφή» παραμένει. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε θέσεις ευθύνης, αμφισβητούνται, στοχοποιούνται.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η υπόθεση «Jeffrey Epstein» αποκάλυψε ένα διεθνές δίκτυο συστηματικής σεξουαλικής κακοποίησης νέων κοριτσιών, που εμπίπτει στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια στιγμή, στο Ιράν ανήλικα κορίτσια ήταν τα πρώτα θύματα του πολέμου, όπως στην Ουκρανία, τη Γάζα και σε κάθε ένοπλη σύρραξη, οι γυναίκες και τα κορίτσια βιώνουν δυσανάλογα τη βία, τον εκτοπισμό και τη σεξουαλική κακοποίηση, καθώς η πολεμική βιομηχανία και οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί τροφοδοτούν νέους κύκλους σύγκρουσης».

Στην Αθήνα, την Κυριακή 8 Μαρτίου, η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, στη 1:00 μ.μ., και πορεία προς το Σύνταγμα.

Στο Σύνταγμα την ίδια ώρα καλεί και η ΠΟΕΔΗΝ που τονίζει πως: «Στις 8 Μάρτη Διεθνή Ημέρα των Γυναικών διαδηλώνουμε για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές, ασφάλεια στη δουλειά.

Στις υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ το 60% των υπηρετούντων υπαλλήλων είναι γυναίκες. Αγωνίζονται στη πρώτη γραμμή προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με εξαντλητικά ωράρια, δεκάδες χρωστούμενα repo και άδειες».

Η Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη, καλεί στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και επισημαίνει ότι: «Είναι μια μέρα αφιερωμένη στις 5 νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο Βιολάντα που έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του κέρδους. Το εργοστάσιο ήταν χτισμένο πάνω σε μια βόμβα από προπάνιο, αλλά τα αφεντικά αγνοούσαν τις καταγγελίες των εργαζόμενων».

Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο όπως αναφέρει μεταξύ άλλων: «καλεί όλες τις γυναίκες της εργατικής τάξης να τιμήσουν την φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας κάνοντας το αποφασιστικό βήμα, να οργανωθούν στα συνδικάτα τους. Να δυναμώσει η πάλη σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε πόλη και χωριό, ενάντια στο σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης, της ανισότητας, της φτώχειας και των πολέμων.

Η 8η Μάρτη δεν είναι μια απλή επέτειος. Είναι ημέρα μνήμης και αγώνα για τις εργάτριες όλου του κόσμου που πάλεψαν και θυσιάστηκαν για μια ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Από τις ηρωικές απεργίες των εργατριών στις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι τους σημερινούς αγώνες, η εργαζόμενη γυναίκα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή απέναντι στην αδικία και την καταπίεση που γεννά το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης. Στην πρώτη γραμμή της πάλης για να μπει τέλος στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Από αυτούς τους μεγάλους αγώνες αντλούμε δύναμη και έμπνευση.

Συγκεντρώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας την Κυριακή 8 Μαρτίου

Από τις γυναίκες που στάθηκαν όρθιες στους εργατικούς αγώνες του χθες, αλλά και από τις σύγχρονες μάχες των εργαζομένων: των αγροτών, των ναυτεργατών και των λιμενεργατών, των εργαζομένων στα τρόφιμα – ποτά, από τους μεγάλους αγώνες για να μην συγκαλυφθούν τα εργοδοτικά και κρατικά εγκλήματα στα Τέμπη και στη Βιολάντα».

Επίσης το ΠΑΜΕ αναφέρει πως «στηρίζει τις πρωτοβουλίες της ΟΓΕ και των συνδικάτων.

Την εκδήλωση που από κοινού οργανώνουν την Κυριακή 8 Μάρτη στις 17:30 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, την παράσταση διαμαρτυρίας την Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 18:00 στο Υπουργείο Εργασίας».

Σε συγκέντρωση στη 1μμ στο Άγαλμα Κολοκοτρώνη, από όπου θα ακολουθήσει διαδήλωση, καλεί η φεμινιστική πρωτοβουλία «Συνέλευση 8 Μάρτη», την Κυριακή 8 Μαρτίου.