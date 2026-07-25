Συγχαρητήρια Σ. Αγγελούδη στους Αλέξανδρο Χατζηαυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα

Τους δύο κωπηλάτες Αλέξανδρο Χατζηαυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα που κατέκτησαν σήμερα το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23, που διεξάγεται στην πόλη Ντούισμπουργκ της Γερμανίας συνεχάρη ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της δίκωπου άνευ πηδαλιούχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29.26.

” Παγκόσμιοι πρωταθλητές οι Ανδρέας Μπούρκας και Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης!

Οι δύο κωπηλάτες μας, με μια σπουδαία εμφάνιση στη δίκωπο Νέων Ανδρών και χρόνο 6:29.26, ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στην Ελλάδα ακόμη μία μεγάλη διεθνή διάκριση.

Μας γεμίζετε χαρά και υπερηφάνεια! Θερμά συγχαρητήρια στους δύο πρωταθλητές μας, στον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης στους προπονητές και σε όλους όσοι βρίσκονται δίπλα τους σε αυτή την απαιτητική διαδρομή”, ανέφερε ο Στέλιος Αγγελούδης.