Συγχαρητήρια Ν. Κακλαμάνη στον Στ. Ντούσκο για το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας

από Team MyPortal.gr
Τα συγχαρητήριά του στον Στέφανο Ντούσκο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στον τελικό του μονού σκιφ ανδρών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Ο Στέφανος Ντούσκος, με την εξαιρετική του εμφάνιση και την κορυφαία του επίδοση, ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Η μεγάλη του διάκριση μας γεμίζει υπερηφάνεια και ελπίδα, αποδεικνύοντας ότι ο ελληνικός αθλητισμός συνεχίζει να πρωταγωνιστεί διεθνώς. Συγχαρητήρια Στέφανε!» αναφέρει σε δήλωσή του ο Νικήτας Κακλαμάνης.

