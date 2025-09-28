Συγχαρητήρια Κυρ. Μητσοτάκη σε Στ. Ντούσκο: Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη. Ο κ.Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, «που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά».

Ειδικότερα ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτηση του:

«Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, γεμίζοντάς μας περηφάνια. Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά!»

Νωρίτερα, ο Στέφανος Ντούσκος τερμάτισε στην πρώτη θέση σε μια τρομερά συναρπαστική και απαιτητική κούρσα στο σκιφ, και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σανγκάη.

Σε ένα συγκλονιστικό τελικό ο Ντούσκος κατάφερε να βγει πρώτος και να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν υλοποίησε απλά το όνειρο της κατάκτησης ενός μεταλλίου σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά θριάμβευσε σε έναν εκπληκτικό αγώνα.

Με χρόνο 6:36:75, ο Ντούσκος ξεπέρασε τον σπουδαίο Γερμανό Όλιβερ Ζάιντλερ, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Γιαουχένι Ζαλάτι από τη Λευκορωσία.