Συγχαρητήρια Γεωργιάδη σε Δένδια για την Ασπίδα του Αχιλλέα: Eξασφαλίζει την ελευθερία του κράτους

Ως «εξαιρετικά σημαντική ημέρα» για τις Ένοπλες Δυνάμεις, την ελληνική εξωτερική πολιτική και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας, χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης την συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ για τον νέο αμυντικό θόλο, εκφράζοντας δημόσια την «την πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση και υποστήριξη στην υπογραφή που έκανε το Υπουργείο Άμυνας Ελλάδας και ο Υπουργός Νίκος Δένδιας με το Ισραήλ».

Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι η συμμαχία των 2 χωρών εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι της τουρκικής ή οποιασδήποτε άλλης απειλής.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή του ΚΚΕ Κωνσταντίνου Μεταξά που σχολίασε αιχμηρά ότι ο υπουργός φαίνεται να θεωρεί «πρωταρχική» τη συγκεκριμένη συμφωνία και όχι το θέμα της ερώτησης του για την θητεία των γιατρών του ΕΣΥ.

«Όσο και αν προσπαθείτε εσείς του ΚΚΕ όλο το καλοκαίρι να χαλάσετε τη συμμαχία με τα καραγκιοζιλίκια που κάνετε στα λιμάνια, τη συμμαχία θα την διατηρήσουμε θα την υπηρετήσουμε γιατί υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού ούτε του σοβιετικού ούτε του κομμουνιστικού ούτε του προλεταριακού ούτε του παλαιστινιακού.Για τον ελληνικό λαό είμαστε εδώ. Και ο ελληνικός λαός ναι θεωρεί την συμμαχία με το Ισραήλ πολύ σημαντικό πράγμα Συγχαρητήρια στον πρωθυπουργού στον υπουργό εθνικής άμυνας για την σημερινή τους μεγάλη επιτυχία», πρόσθεσε σε άλλο σημείο ο Υπουργός.