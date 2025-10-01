ΣΒΕ: Εξελέγη η νέα Διοικητική Επιτροπή – Συνεχίζει για δεύτερη θητεία η Λουκία Σαράντη

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος εξέλεξε τη νέα Διοικητική Επιτροπή του.

Στη θέση της Προέδρου επανεξελέγη, για δεύτερη θητεία, η κα Λουκία Σαράντη. H ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό της, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε ο ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια.

Η σύνθεση της νέας Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΕ είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λουκία Σαράντη

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βασίλειος Καφάτος

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κωνσταντίνος Κουκούντζος

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αικατερίνη Νένδου

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ανδρέας Δημητρίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ : Νικόλας Μπακατσέλος

ΕΦΟΡΟΣ : Ιωάννης Τσάρας

ΜΕΛΟΣ Δ.Ε. : Θάνος Τζιρίτης

ΜΕΛΟΣ Δ.Ε. : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος

Μετά την εκλογή της η κα. Λουκία Σαράντη δήλωσε: «Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους μου για την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους και εύχομαι σε όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους. Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά να κάνουμε. Ο κύριος στόχος είναι ένας: εξωστρέφεια. Ο ΣΒΕ θα συνεχίσει δυναμικά να ενισχύει τη φωνή της βιομηχανίας στη χώρα μας και να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σταθερού, βιώσιμου και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αποτελεί πλέον εθνική ανάγκη η χώρα μας να υιοθετήσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η Βιομηχανία να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, ώστε να προσφέρει όλα όσα μπορεί ως ο πιο δυναμικός πυλώνας ανάπτυξης του τόπου μας, αλλά και το πιο γερό στήριγμα της κοινωνίας μας».