Στροφή στην καθημερινότητα κάνει το ΠΑΣΟΚ

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Στις 23 Ιουνίου συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τον θάνατο του Αντρέα Παπανδρέου. Και το κόμμα αν μη τι άλλο θα ήθελε να τιμήσει με τον καλύτερο τρόπο την επέτειο αυτή. Για αυτό και προσανατολίζεται στο να κάνει μία εκδήλωση με έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Και η πρώτη σκέψη είναι να αφιερωθεί στους απόμαχους της εργασίας. Οι συνταξιούχοι λοιπόν θα αποτελούν το μοναδικό ακροατήριο του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα είναι οι “καλεσμένοι” με τους οποίους θα μιλήσει, αλλά κυρίως θα τους ακούσει.

Γενικά πάντως το κόμμα θα κάνει πολλές εκδηλώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Με σαφή στροφή προς τα ζητήματα της καθημερινότητας. Εξάλλου μόνο τυχαίες δεν είναι οι επισκέψεις του Νίκου Ανδρουλάκη σε λαϊκές αγορές, χώρους εργασίας κ.τ.λ. Επισκέψεις που ειδικά στο λεκανοπέδιο θα είναι συχνές, αφού το κόμμα, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή.

Την Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί άλλη μία εκδήλωση για το περιβάλλον από το “ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση”, του οποίου ηγείται η Άννα Διαμαντοπούλου. Και αναμένεται με ενδιαφέρον να δούμε αν θα δώσει συνέχεια στην κόντρα της με τον δήμαρχο Αθηνών Χάρη Δούκα. Μία σκληρή αντιπαράθεση με επίκεντρο τις συνεργασίες.

“Αυτό το θέμα, που συζητούμε από τώρα, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ”, είπε η κ. Διαμαντοπούλου.

“Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο” ήταν η σε υψηλούς τόνους απάντηση του κ. Δούκα. Παρεμπιπτόντως ο δήμαρχος Αθηνών την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσει σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου την οποία πάντως δεν οργανώνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης.

Θεσσαλονίκη

Παράλληλα πλησιάζει ο καιρός για να δώσει το κόμμα στη δημοσιότητα τα πρώτα ονόματα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του. Δύο εξελίξεις που αφορούν και την Θεσσαλονίκη: Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη θα είναι υποψήφια στην Κοζάνη. Το όνομα της είχε ακουστεί για τη Α’ Θεσσαλονίκης, καθώς συνδέεται με την πόλη μέσω του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ωστόσο προτιμήθηκε να “κατέβει” στο τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Επίσης σε ότι αφορά τον Θόδωρο Ζαγοράκη του έχει προταθεί να είναι υποψήφιος στην Καβάλα (τόπος καταγωγής του), ωστόσο ο ίδιος είναι αρνητικός.

\Δύο είναι οι σημαντικοί σταθμοί. Αρχικά η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου κεντρικής Μακεδονίας. Το νέο όργανο, όπως προέκυψε μετά το συνέδριο, του κόμματος. Εκτός από τα μέλη του, θα προστεθούν και οι εκλεγμένοι στην κεντρική πολιτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ που προέρχονται από την κεντρική Μακεδονία.

Η πρώτη του συνεδρίαση έγινε το βράδυ της Παρασκευής στην αίθουσα “Μανώλης Αναγνωστάκης” του δημαρχείου Θεσσαλονίκης και στην διαδικασία ήταν παρόντες ο γραμματέας της κεντρικής πολιτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο γραμματέας οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας.

Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε στην κεντρική Μακεδονία προσυνεδριακή διαδικασία, οπότε “χρωστάει” μία ανάλογη εκδήλωση. Φαίνεται, ότι αυτή θα γίνει, είτε στο τέλος του μήνα, είτε στις αρχές του. Και μάλιστα θα έχει “βαριά ατζέντα”, αφού θα αφορά θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας.

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