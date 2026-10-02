Στρατιωτικές ασκήσεις στα Ουράλια παρακολούθησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρακολούθησε την Παρασκευή (2/10) τις στρατιωτικές ασκήσεις «Centre-2026» στην περιοχή Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας, στα Ουράλια.

Φορώντας κουστούμι και όχι στρατωτική στολή, όπως έχει κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε το παρών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στις ασκήσεις συμμετέχουν περισσότερα από 47.000 άτομα.

Η άσκηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται ενώ ο πόλεμος με την Ουκρανία συνεχίζεται και στον απόηχο των απειλών ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο αν απειληθούν τα συμφέροντά της από το ΝΑΤΟ με αφορμή το Καλίνινγκραντ.