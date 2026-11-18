Σε επιστημονική και συστηματική βάση τίθεται εφεξής η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, της Enterprise Greece και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής εξωστρέφειαςτης Ελλάδας, την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Η νέα αυτή συνεργασία επισφραγίστηκε συμβολικά με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και τον Μαρίνο Γιαννόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Enterprise Greece.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, πρόκειται για μια «νέα εποχή» στην οικονομική εξωστρέφεια της χώρας, καθώς η συνεργασία των τριών φορέων φιλοδοξεί να συνδέσει την επιστημονική γνώση και την ακαδημαϊκή έρευνα με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής επιχειρηματικότητας και τις απαιτήσεις των διεθνών αγορών.

Στο πλαίσιο της τριμερούς σύμπραξης προβλέπεται να αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες δράσεις: