Στρατηγική συνεργασία ΕΟΑ Λευκωσίας και ΕΥΑΘ για την ψηφιακή αναβάθμιση της διαχείρισης των δικτύων

Νέα δυναμική στην ψηφιακή διαχείριση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης δίνει η συνεργασία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας με την ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., με την υπογραφή σήμερα, στη Λευκωσία, Σύμβασης για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της ΕΥΑΘ στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Με τη νέα Σύμβαση περνά σε στάδιο ουσιαστικής υλοποίησης το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο Οργανισμοί τον περασμένο Μάιο, ενισχύοντας τη μεταξύ τους συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης του νερού.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου περιβάλλοντος γεωπληροφορικής, το οποίο θα ενισχύσει τη δυνατότητα του ΕΟΑ Λευκωσίας να καταγράφει, να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τα δίκτυα και τις υποδομές του.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η ψηφιοποίηση και ενοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων για τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων, η δημιουργία ενιαίας βάσης γεωχωρικών δεδομένων, η ανάπτυξη υποδομής Enterprise GIS και η εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού. Παράλληλα, η τεχνογνωσία της ΕΥΑΘ θα αξιοποιηθεί στους τομείς της διαχείρισης δικτύων (asset management), της εξυπηρέτησης πελατών (customer care) και της βελτιστοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών (business process optimization).

Η Σύμβαση έχει διάρκεια 28 μηνών και συνολική αξία €257.699, χωρίς ΦΠΑ. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει στη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, στην ορθολογικότερη διαχείριση του νερού και των λυμάτων, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην αποτελεσματικότερη ενεργειακή διαχείριση.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ανέφερε: «Οι αυξανόμενες προκλήσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων απαιτούν σύγχρονες λύσεις. Για εμάς, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι το μέσο για να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις υποδομές μας, να λαμβάνουμε ταχύτερες και τεκμηριωμένες αποφάσεις και να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των πολιτών. Μέσα από τη συνεργασία με την ΕΥΑΘ αξιοποιούμε σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, δημιουργώντας μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή για τη διαχείριση των δικτύων μας».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης, δήλωσε: «Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΕΥΑΘ και του ΕΟΑ Λευκωσίας αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της αξίας των συνεργασιών στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης του νερού. Σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική αλλαγή εντείνει τις προκλήσεις της λειψυδρίας, των πλημμυρών και της πίεσης στους υδατικούς πόρους, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών είναι αναγκαία.

Με τη σύμβαση αυτή παίρνει σάρκα και οστά το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ μας τον περασμένο Μάιο. Μεταφέρουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία της ΕΥΑΘ στον ΕΟΑ Λευκωσίας, με στόχο έναν πιο σύγχρονο, αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο διαχείρισης του κύκλου του νερού, με οφέλη, κυρίως, για τους πολίτες».

Τη Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους του ΕΟΑ Λευκωσίας, ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Παρμακλής και ο Οικονομικός Διευθυντής Αντώνης Αντωνίου, ενώ εκ μέρους της ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Άνθιμος Αμανατίδης.