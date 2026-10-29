Στρ. Σιμόπουλος: Στη Βουλή το ευρωπαϊκό συνέδριο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

κατέχει η κοινοβουλευτική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, υπό την προεδρία του Στράτου Σιμόπουλου, με τη συμμετοχή βουλευτών του Δικτύου EPTA και αντικείμενο τις προκλήσεις της μετάβασης προς τις πόλεις του μέλλοντος.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η Ετήσια Έκθεση EPTA 2026 για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, η οποία συντάχθηκε με τη συμβολή των μελών του Δικτύου και την επιμέλεια της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων.

Η έκθεση συγκεντρώνει συγκριτικά στοιχεία, πολιτικές και καλές πρακτικές από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής τεκμηρίωσης κατά τη διαμόρφωση και αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών.

Ολοκληρώνεται η ελληνική Προεδρία

Το Συνέδριο αποτελεί συνέχεια της Συνάντησης των Επικεφαλής των φορέων του EPTA, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 27 και 28 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου με τη συνεδρίαση του Συμβουλίου του EPTA, κατά την οποία θα παρουσιαστεί ο απολογισμός της ελληνικής Προεδρίας και θα ακολουθήσει η παρουσίαση των επόμενων Προεδριών του Λουξεμβούργου για το 2027 και της Ισπανίας για το 2028.

Η ολοκλήρωση της ελληνικής Προεδρίας αναδεικνύει τη συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων στον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτικό διάλογο για την επιστήμη και την τεχνολογία, με στόχο την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας στον σχεδιασμό αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών.