Στους δρόμους οι κερασοπαραγωγοί της Πέλλας – Ζητούν αποζημιώσεις και στήριξη εισοδήματος

Αυξήσεις των ποσών των αγροτικών ενισχύσεων και μείωση του παραγωγικού κόστους ζητούν οι κερασοπαραγωγοί της Πέλλας, που συγκεντρώθηκαν σήμερα (10/10) με τα οχήματά τους στον πεζόδρομο Γιαννιτσών.

Όπως λένε, θέλουν άμεσα λύσεις στα προβλήματά τους για να παραμείνουν στα χωράφια τους. Οι κερασοπαραγωγοί από την Αριδαία, την Σκύδρα και τα Γιαννιτσά συγκεντρώθηκαν στο σημείο και είναι εξαγριωμένοι καθώς πήγαν σε όλα τα βουλευτικά γραφεία, που βρίσκονται στην περιοχή και στους κυβερνητικούς βουλευτές και δεν ήταν κανείς εκεί.

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Παρέδωσαν το ψήφισμα, το οποίο περιλαμβάνει αιτήματα σχετικά με την απόσυρση του ΦΕΚ, το οποίο βγήκε και προβλέπει πολύ χαμηλότερα ποσά αποζημιώσεων για την περίοδο του , που σημειώθηκε την άνοιξη του ‘25, αλλά και για τα κριτήρια που περιλαμβάνει, καθώς αυτά αφήνουν έξω από τις αποζημιώσεις πολλούς κερασοπαραγωγούς.

Επίσης, τονίζουν πως υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία αποκλείουν ανθρώπους οι οποίοι καλλιεργούν και κεράσια. Οι παραγωγοί λένε ότι το επάγγελμά τους πλέον καθίσταται μη βιώσιμο και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα παραγωγής.

Ζητούν, μεταξύ άλλων, υποστήριξη για τα προϊόντα, τα οποία πωλούνται σε τιμές πολύ χαμηλότερες του κόστους παραγωγής, μείωση του κόστους παραγωγής και κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Επίσης, δηλώνουν αγανακτισμένοι για το γεγονός ότι δεν βρέθηκε κανένας από τους βουλευτές του νομού προκειμένου να ακούσει τα αιτήματά τους.

Έχουν δώσει ένα περιθώριο δέκα ημερών προκειμένου να τους δεχτεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μαζί με όλους τους βουλευτές.

Ζητούν μία συνάντηση στην οποία θα είναι παρόντες και ο υπουργός αλλά και οι βουλευτές, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις για μεγαλύτερες αποζημιώσεις και λιγότερα κριτήρια που θα αφήνουν πολλούς απ’ έξω.