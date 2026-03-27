Στους 13 οι νεκροί αμερικανοί στρατιώτες – 300 τραυματίες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, 13 αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί, με τους 10 σοβαρά, ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός.

«Από την έναρξη της επιχείρησης «Επική οργή», 303 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των τραυματισμών ήταν ελαφροί και 273 στρατιώτες έχουν επιστρέψει στην υπηρεσία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Από αυτούς, δέκα παραμένουν σοβαρά τραυματίες, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

