Στουρνάρας: Προς αύξηση των επιτοκίων η ΕΚΤ τον Ιούνιο – Κρίσιμες οι επόμενες τρεις εβδομάδες

Η διατήρηση της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί ισχυρό επιχείρημα υπέρ μιας αύξησης επιτοκίων τον επόμενο μήνα, τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας .

Σύμφωνα με τον ίδιο, ότι οι ασφυκτικές πιέσεις που ασκούνται στην παγκόσμια οικονομία λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουν θορυβήσει την ΕΚΤ και την έχουν ωθήσει να αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της σχετικά με τα επιτόκια στην Ευρωζώνη.

Μιλώντας στο Bloomberg, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε πως η επικείμενη αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο θα έχει κόστος για τους πολίτες και για την απασχόληση.

Ωστόσο, είπε, πως «αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν δράσουμε, τότε θα υπάρξει πρόβλημα».

Επεσήμανε δε πως χωρίς συμφωνία για λήξη του πολέμου, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα.

«Αν υπάρξει συμφωνία, μπορεί να δούμε τις τιμές της ενέργειας να υποχωρούν πολύ, πολύ γρήγορα και τότε τα επιτόκια ίσως μπορέσουν να παραμείνουν εκεί όπου βρίσκονται. Όμως χωρίς συμφωνία, ενδέχεται να περάσουν σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο και ο πληθωρισμός να επιταχυνθεί περισσότερο», δήλωσε.

Όπως τόνισε, οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα αποτελέσουν κρίσιμο περίοδο για την ΕΚΤ. «Όλοι θα αναρωτηθούν αν διαθέτουμε πραγματικά έναν μηχανισμό αντίδρασης ή αν πρόκειται απλώς για μια θεωρία που δεν εφαρμόζεται ποτέ, δήλωσε ακόμη. Οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι εξαιρετικά κρίσιμες, καθώς θα εξετάζουμε τις δευτερογενείς επιπτώσεις».