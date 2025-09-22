Στουρνάρας: Δεν υπάρχει λεφτόδεντρο – Δεν υφίστανται αυξήσεις μισθών χωρίς αντίκρισμα παραγωγικότητας

Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από την υπόλοιπη Ευρώπη και πως η σημαντικότερη επιτυχία είναι η μείωση του δημοσίου χρέους κατά 10 μονάδες ετησίως εξέφρασε τη Δευτέρα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

«Σε ένα αρκετά ταραγμένο διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα για πρώτη φορά ξεχωρίζει θετικά», υπογράμμισε ο κ. Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στον ραδιοσταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και τον δημοσιογράφο, Άρη Πορτοσάλτε.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο πλούτος διανέμεται αποκλειστικά στους πλούσιους. Πολλοί λίγοι πίστευαν θα τα καταφέρναμε με την κρίση, θα πρέπει το επίτευγμά μας αυτό να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθλαμού», επεσήμανε. «Δημοσιονομικά ξεχάσαμε το κακό παρελθόν, πρέπει πλέον να δώσουμε έμφαση στις μεταρρυθμίσεις. Συνολικά πηγαίνουμε καλά, δεν λέω ότι πάμε τέλεια, αλλά το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού».

«Η μεγάλη πρόοδος στα έσοδα δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο και η Κομισιόν δίνει το οκ ένα μέρος να αναδιανεμηθεί στους πολίτες. Δέκα μονάδες το χρόνο μειώνουμε το χρέος, αυτή είναι η σημαντικότερη επιτυχία», προσέθεσε ο κεντρικός τραπεζίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βρεθούμε στο φάσμα νέας χρεοκοπίας αν η χώρα συνεχίσει σε αυτό το μοντέλο. «Εάν ξαναμοιράσει επιταγές στον λαό ο πρωθυπουργός, θα βρεθούμε όπου ήμασταν το 2010. Η αναδιανομή του φόρου εισοδήματος αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική από τυχόν μείωση ΦΠΑ», υπογράμμισε.

«Προβλέπεται πληθωρισμός 2,6% το 2026 και 2,4% το 2027»

Απαντώντας σε ερώτηση ακροατή, ο κ. Στουρνάρας τόνισε πως αυτό που ενδιαφέρει την ΤτΕ είναι να υπακούμε στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι είναι ποιο ευέλικτοι και θέτουν ταβάνι στις δαπάνες κάθε κράτους-μέλους.

«Όταν οι επενδύσεις υστερούν, σημαίνει υστερεί η παραγωγικότητα και τα πραγματικά εισοδήματα, υπάρχει αλληλουχία. Λόγω της κρίσης πέσαμε πολύ χαμηλά σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης. Τώρα συγκλίνουμε σιγά-σιγά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με ρυθμό 1,5%. Αν αυξήσουμε 30% τον μισθό αύριο, θα χρεοκοπήσουμε. Θέλω να πω, δεν μπορείς να αυξάνεις τους μισθούς σε μια χώρα ,αν δεν αυξάνεις πρώτα την παραγωγικότητα. Παραγωγικότητα σημαίνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, καθιστώντας την οικονομία πιο ευέλικτη. Η Ελλάδα έχει αύξηση 60% στον τομέα των επενδύσεων, με τα 4/5 αυτών σήμερα να είναι παραγωγικές».

Για τον κατώτατο μισθό

Ως προς τον κατώτατο μισθό, δήλωσε ότι σε όλα τα κράτη αυτός έχει και στοιχεία κρατικής παρέμβασης. «Δεν σημαίνει ότι το κράτος όμως καθορίζει όλους τους μισθούς, είναι άλλο πράγμα ο ο κατώτατος και άλλο ο μέσος μισθός», όπως είπε.

«Δυστυχώς δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Για να μπορούμε να δώσουμε αυξήσεις μισθών, θα πρέπει να υπάρχει αντίκρισμα παραγωγικότητας».

«Καμπανάκι» για τον πληθωρισμό

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε και σε ορισμένα δυσάρεστα σημεία της οικονομικής πραγματικότητας στη χώρα, όπως ότι υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν βγάζουν τον μήνα. «Γι’ αυτό και η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει έμφαση στους πλέον ευάλωτους. Ο πληθωρισμός της Ελλάδας είναι υψηλότερος από την υπόλοιπη Ευρωζώνη», ανέφερε για να προσθέσει λέγοντας:

«Για το 2025 προβλέπεται πληθωρισμός 3,1%, με σταδιακή αποκλιμάκωση – 2,6% το 2026 και 2,4% το 2027. Οι τιμές αυξήθηκαν παγκόσμια, δημιουργήθηκε πρόβλημα μετά την πανδημία στις αλυσίδες, μετά η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, έκτοτε όμως ο πληθωρισμός πέφτει σταδιακά. Αυτό αντιμετωπίζεται μόνο με αύξηση μισθών, όπως και η ακρίβεια».