Στον Βόλο ο Μεϊμαράκης: «Θέλουμε περισσότερη εμβάθυνση στην Ευρώπη – Οφείλουμε να συζητάμε με τη νέα γενιά και να την ακούμε»

Στη σημασία της εμβάθυνσης της Ευρώπης αλλά και στον διάλογο με τους νέους στάθηκε ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μεϊμαράκης, καθώς βρέθηκε σήμερα Κυριακή 10/05 στον Βόλο συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για στελέχη της ΟΝΝΕΔ Μαγνησίας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η συνεννόηση βοηθά στο να γίνονται βήματα μπροστά και στο να επιλύονται προβλήματα, ειδικά στους κόλπους μίας οικογένειας όπως χαρακτήρισε την ΟΝΝΕΔ.

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν στις 10:45 π.μ. θρησκευτικό και πολιτικό μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου, στη μνήμη του Δημήτρη Τσιγκούνη, πρώην προέδρου της ΟΝΝΕΔ, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, ενώ στις 11:30 π.μ. ακολούθησε εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Παρκ» του Βόλου.

Κατά την παρουσία του, ο κ. Μεϊμαράκης στάθηκε στη σημασία της συνάντησης παλαιών στελεχών και φίλων της ΟΝΝΕΔ, σημειώνοντας: «Ήταν μια καλή ευκαιρία να βρεθώ με όλους τους παλιούς, εκλεκτούς φίλους. Η ΟΝΝΕΔ ήταν μια οικογένεια, μια παρέα και σήμερα που έχουμε μεγαλώσει και διατηρούμε αυτή την παρέα, είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και γι’ αυτό ακριβώς ήρθα στονν Βόλο».

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία των εκδηλώσεων, ανέφερε: «Θέλω να συγχαρώ όλους όσους ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία, που είναι θετική στις εποχές που ζούμε για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η αγάπη και η συνεννόηση μεταξύ μας, μέσα στην οικογένειά μας, βοηθάει να προχωράμε μπροστά, να επιλύουμε τα προβλήματα, να τα συζητάμε και να προωθούμε το γενικό καλό».

Το βασικό μέρος των παρεμβάσεών του επικεντρώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη σχέση της με τη νέα γενιά, επισημαίνοντας την ανάγκη για περαιτέρω θεσμική εμβάθυνση. Ειδικά για την ενασχόληση των νέων με την πολιτική, ανέφερε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ, ιδιαίτερα στον χώρο της Ευρώπης. «Συζητάμε πάρα πολύ μέσω των προγραμμάτων που έχουμε με τη νέα γενιά και προσπαθούμε να καταλάβει η νέα γενιά ότι η Ευρώπη είναι μια ένωση αυτόνομων κυρίαρχων κρατών με εθνικά κοινοβούλια, ένωση οικονομική, νομισματική, τραπεζική, εμπορική, τελωνειακή και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Θέλει και άλλη εμβάθυνση. Σ’ αυτό λοιπόν το σημείο πρέπει να τους εξηγήσουμε, γιατί έχουν πολλές απορίες, με πρώτο ερώτημα τι κάνει η Ευρώπη, ότι η Ευρώπη δεν έχει την αρμοδιότητα που θα ήθελε να έχει, ακριβώς γιατί δεν είναι μια ομοσπονδία κρατών. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα βουλευτών και πολιτών που θέλουμε σήμερα να υπάρχει περισσότερη Ευρώπη για να έχουμε αρμοδιότητα και στον τομέα της Υγείας και της Παιδείας, κυρίως της παιδείας που μας ενδιαφέρει εμάς, και βεβαίως και της Εθνικής Άμυνας που παλεύουμε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ΓΕΕΘΑ».

Στον Βόλο ο Μεϊμαράκης: «Θέλουμε περισσότερη εμβάθυνση στην Ευρώπη – Οφείλουμε να συζητάμε με τη νέα γενιά και να την ακούμε»

Κλείνοντας, έδωσε έμφαση στον ρόλο του διαλόγου με τους νέους και στη σημασία της αμφισβήτησης με επιχειρήματα: «Με αυτή την έννοια και όταν δημιουργούνται βάσει της επικαιρότητας κάποιες προτεραιότητες, οφείλουμε να συζητάμε με τη νέα γενιά, να ακούμε τις προτάσεις τους. Εγώ τους λέω πολλές φορές να μας αμφισβητούν, να μας αμφισβητούν με επιχειρήματα και με προτάσεις, γιατί στην πολιτική ο διάλογος αυτός είναι επιχείρημα-αντεπιχείρημα, πρόταση-αντιπρόταση και τελικά με έναν ορθολογισμό να καταλήξουμε πέρα από τις όποιες σκληρές γραμμές μπορεί να υπάρχουν σε ζητήματα τα οποία είναι κοινωνικά και μας απασχολούν όλους».