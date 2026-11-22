Δρομείς κάθε ηλικίας συμμετείχαν στο 9o Olympic Day Run Greece 2026 που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στις Ολυμπιακές αξίες. Πέντε οι αγώνες δρόμου που πραγματοποιήθηκαν με την «καρδιά» της παγκόσμιας Ολυμπιακής οικογένειας να χτυπά στην πόλη.

Πρώτος στον ημιμαραθώνιο τερμάτισε ο Γιώργος Ζύμπιλος στους άνδρες και η Ερμιόνη Χασκη, στις γυναίκες.

Η Ολυμπιονίκης Τατιάνα Καββαδία, μέσω της εκπομπής «στάση ΕΡΤ3» στάθηκε στο μήνυμα που περνούν τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

«Ήταν ένας ωραίος αγώνας, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Ήταν και ο πρώτος ημιμαραθώνιος που έχω κάνει. Η διαδρομή ήταν στην αρχή απαιτητική, αλλά στη συνέχεια ήταν πολύ ωραία», όπως δήλωσε στην ΕΡΤ3 ο Γιώργος Ζύμπιλος, πρώτος στον ημιμαραθώνιο.

Ο δρομέας Γιάννης Κουρκουρίκης, τόνισε στην εκπομπή «στάση ΕΡΤ3» ότι έχει μεγάλη σημασία ο αθλητισμός, αλλά και το δρομικό κίνημα, που συνιστά και τρόπο ζωής, ενώ και η ολυμπιονίκης στο τριπλούν, Πηγή Δεβετζή εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή του κόσμου σε τέτοιες διοργανώσεις.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, πουέδωσε και την εκκίνηση στον αγώνα των 5χιλιομέτρων ανέφερε:

«Είναι μια γιορτή του αθλητισμού της πόλης, των ολυμπιακών αξιών, το Olympic Day Run σε μια πραγματική γιορτή. Υπάρχει μια άλλη πλευρά του ελληνικού αθλητισμού, αυτή η πλευρά που έχει να κάνει με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και με τις ολυμπιακές αξίες. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα».