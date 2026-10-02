Στον Όλυμπο ο Κυρ. Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο η ήπια ανάπτυξη και η προστασία του φυσικού πλούτου

εζοπορία σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου πραγματοποίησε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθώντας τη διαδρομή από τη θέση Πριόνια έως την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από πολίτες, επαγγελματίες και ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με αντικείμενο μεταξύ άλλων την προστασία του φυσικού πλούτου, τη συντήρηση των μονοπατιών και την ανάδειξη της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής σημασίας του Ολύμπου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να ενισχυθεί η προστασία και η προβολή της περιοχής, καθώς και για τις δυνατότητες ήπιας ανάπτυξης με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ορεινότητας.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο οδηγός Βασίλης Διαμαντόπουλος, η συνοδός βουνού Βάγια Μπουφέτι, η Λία Παπάζογλου, συνιδρύτρια οργάνωσης κλιματικής δράσης που δραστηριοποιείται στην προστασία του βουνού και στη διάνοιξη και συντήρηση μονοπατιών, ο Γιώργος Αρζάνας, δημιουργός του Μουσείου Γεωλογικής Ιστορίας Ολύμπου στη Λεπτοκαρυά, η διαχειρίστρια του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» Μαρία Ζολώτα, η Διευθύντρια του Μετεωρολογικού Σταθμού Ολύμπου Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, ο τοπικός παραγωγός βρώσιμων λουλουδιών Κωνσταντίνος Γκουντέλιας και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών Δημήτρης Κυριαζής.

Στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και ο Ηγούμενος Πατήρ Μάξιμος.

Ο Ηγούμενος ξενάγησε τον Πρωθυπουργό στους χώρους του ναού και στους νέους ξενώνες που έχουν δημιουργηθεί για τη φιλοξενία προσκυνητών.

Κατά τη συνάντηση, ο Μητροπολίτης Κίτρους ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη μέριμνα της κυβέρνησης σχετικά με την επιστροφή στη Μητρόπολη της Ιεράς Μονής Παναγίας Εισοδίων Θεοτόκου Πέτρας Ολύμπου, ένα αίτημα που είχε τεθεί επί σειρά ετών από την τοπική κοινωνία.

Η επιστροφή της ιστορικής Μονής ολοκληρώθηκε το 2025 μέσω νομοθετικής ρύθμισης, έναν αιώνα μετά τη μετατροπή της αρχικά σε θεραπευτήριο και στη συνέχεια σε νοσηλευτικό ίδρυμα για ψυχικά νοσήματα.