Στον έλεγχο του Ισραήλ 41 πλοία της διεθνούς αποστολής για τη Γάζα – Σχεδόν 400 συλλήψεις ακτιβιστών

Σε διάστημα 12 ωρών από χθες το βράδυ έως σήμερα το πρωί, οι ισραηλινές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο των 41 πλοίων της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla που προσπάθησε να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, δυνάμεις της ναυτικής μονάδας κομάντο Shayetet 13, του Στόλου Πυραυλικών Πλοίων και της μονάδας ασφαλείας του λιμανιού Snapir, μαζί με άλλες δυνάμεις του Ναυτικού, συμμετείχαν στην αναχαίτιση του στολίσκου.

Αρχικά καταλήφθηκαν τα έξι μεγαλύτερα σκάφη του στολίσκου και ακολούθησαν τα μικρότερα.

Περίπου 400 ακτιβιστές έχουν συλληφθεί και μεταφερθεί στο λιμάνι της Ασντόντ για να απελαθούν από το Ισραήλ.

Όλα τα σκάφη ρυμουλκούνται στο λιμάνι της Ασντόντ.