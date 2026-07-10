Στον εισαγγελέα σήμερα ο 75χρονος για τη φωτιά στο Σισμανόγλειο: Τι ισχυρίστηκε στην ανάκριση

Στον Εισαγγελέα οδηγείται σήμερα (10/07) μετά τις έντεκα το πρωί, ο 75χρονος άνδρας που ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά με τσιγάρο στον θάλαμο της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Σισμανογλείου τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο ηλικιωμένος ο οποίος ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και το έσκασε από το σημείο μετά τη φωτιά, εντοπίστηκε στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, στο σπίτι του προσήχθη και τελικώς μετά την ανάκριση ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος είπε στην αστυνομία ότι ήταν πολύ πιεσμένος ψυχολογικά και έβαλε τη φωτιά, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά το πάπλωμα και να εξαπλωθεί σε όλη την κλινική.

Μια φωτιά που προκάλεσε πανικό στο νοσοκομείο το οποίο προχώρησε στην εκκένωση τόσο του πρώτου της παθολογικής που νοσηλευόταν ο 75χρονος συλληφθείς όσο και του δευτέρου ορόφου του ιδρύματος.

Λόγω της φωτιάς χρειάστηκε να μεταφερθούν δεκάδες ασθενείς σε άλλους χώρους του Σισμανογλείου ενώ οι ζημιές που σημειώθηκαν είναι σοβαρές.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7) στον 1ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής. Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκειά της εκκένωσης της παθολογικής κλινικής, μία ηλικιωμένη γυναίκα υπέστη ανακοπή ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο θάνατός της συνδέεται κάπως με την κατάσταση στο νοσοκομείο ή απλά τα δύο συμβάντα συνέπεσαν.

Πρόκειται να γίνει νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου της 92 χρονης γυναίκας.

Εντός της ημέρας αναμένεται να φτάσουν συνεργεία στο Σισμανόγλειο για να γίνει μία πρώτη καταγραφή των ζημιών ώστε να αρχίσουν άμεσα οι εργασίες τόσο στην Α’ Παθολογική κλινική όσο και στους άλλους χώρους που έχουν υποστεί ζημιές.