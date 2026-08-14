Στον εισαγγελέα Πολυγύρου οι δύο υπεύθυνοι εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στη Σίβηρη

Δικογραφία σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΕΔΔΗΕ, που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης, αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σχηματίστηκε από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για την καταστροφική φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ και την Δέσποινα Κρητικού, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο σημείο, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα, από όπου προέκυψε η τεκμηρίωση της αιτίας πρόκλησης της πυρκαγιάς στη Σίβηρη.

Οι δύο αρμόδιοι του ΔΕΔΔΗΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως με τη δικηγόρο τους σήμερα (14/8) στον εισαγγελέα Πολύγυρου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να αναζητηθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.