Στον εισαγγελέα οι οκτώ συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση στο Ηράκλειο – Οι κατηγορίες και η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι οκτώ συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα, στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για την πέμπτη ομάδα που οδηγείται στη Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα ορεινά της Κρήτης.

Υπενθυμίζεται πως η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον νότιο τομέα του νομού Ηρακλείου, στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, καθώς και στην περιοχή του Αγιου, κοντά στο Αρκαλοχώρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται, σύμφωνα με την αστυνομία, ως ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι οκτώ συλληφθέντες κατηγορούνται για:

σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,

ζωοκλοπή κατ’ εξακολούθηση,

κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος,

εκβιάσεις,

εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλοι αναμένεται να οδηγηθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου θα τους απαγγελθούν επισήμως οι κατηγορίες.

Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στα ίχνη τους

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ανταποκριτή του ΕΡΤnews στο Ηράκλειο, Γιώργου Παπαδάκη, η έρευνα βασίστηκε σε τουλάχιστον 20 καταθέσεις κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι κατήγγειλαν περιστατικά καταπατήσεων, εκβιασμών και άλλων παράνομων ενεργειών.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνέδεσαν στοιχεία που είχαν προκύψει από τις έρευνες για δύο προηγούμενες εγκληματικές οργανώσεις, στις υποθέσεις του Αμαρίου και της Κισσάμου Χανίων. Από την αξιολόγηση των στοιχείων προέκυψαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ενδείξεις για δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων, γεγονός που οδήγησε στην εξάρθρωση και της συγκεκριμένης οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο, είχε ανακοινωθεί η ίδρυση Τμήματος Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ηράκλειο, με στόχο την αντιμετώπιση οργανωμένων ομάδων που, σύμφωνα με τις αρχές, δρουν στα ορεινά της Κρήτης. Με τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι αρχές αναφέρουν ότι πέντε τέτοιες ομάδες έχουν πλέον οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.