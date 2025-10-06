Στον δρόμο δίχως επιστροφή ο Αλέξης Τσίπρας – Το «ουδέτερο» βίντεο και η ολίγον άκομψη αναφορά στους πρώην συντρόφους του

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Με ένα βίντεο, που ως φόντο έχει ένα άδειο σκηνικό ουδέτερου χρώματος, συνοδεύει την παραίτηση του ο Αλέξης Τσίπρας. Μία παραίτηση που ουσιαστικά βάζει τον πρώην πρωθυπουργό στον δρόμο δίχως επιστροφή για την ίδρυση νέου κόμματος και ταυτόχρονα δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Κάνοντας πράξη αυτό που κυκλοφορούσε ως πληροφορία δηλαδή, ότι πρώτα θα παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. και στην συνέχεια θα κάνει την κίνηση του, ο κ. Τσίπρας το ξεκινάει ένα ταξίδι που θα έχει αρκετούς ενδιάμεσους σταθμούς μέχρι να φτάσει στην κατάληξη του δηλαδή το νέο κόμμα.

Η επόμενη κίνηση του θα είναι η έκδοση του βιβλίου του που αναμένεται να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχοντας αυτό ως όχημα θα πραγματοποιήσει περιοδείες στη χώρα προκειμένου να κάνει πράξη αυτό που αναφέρει στην παραίτηση του:

«Φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα την κοινωνία και τις ανάγκες της. Απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν».

Θεωρητικά όλο αυτό το ταξίδι θα διαρκέσει μερικούς μήνες και προφανώς στις αρχές του νέτου έτους θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Ένα κόμμα που θα έχει τόση σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., όσο και το σκηνικό από το βίντεο της παραίτησης του.

Επίσης από την επιστολή παραίτηση του ξεχωρίζει η αναφορά του στους πρώην συντρόφους του. Μόλις δεκαπέντε λέξεις αφιερώνει ο κ. Τσίπρας για τους ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια:

«Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μπέρδεμα με την έδρα

Ο Θοδωρής Δρίτσας είναι ο πρώτος επιλαχών της έδρας του Αλέξη Τσίπρα μετά την παραίτησή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Δρίτσας ήδη ανήκει στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Αυτό σημαίνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. θα μείνει με έναν βουλευτή λιγότερο, δηλαδή με 25 βουλευτές και η Νέα Αριστερά θα έχει 12 βουλευτές αντί για 11.

Όλα αυτά την ώρα που τα δύο κόμματα βρίσκονται πολύ κοντά στη συνεργασία. Ωστόσο θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν κ. Δρίτσας και η Νέα Αριστερά αποδεχτούν την έδρα πως θα λειτουργήσει αυτό στις σχέσεις των δύο κόμματων.