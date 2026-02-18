Στον Δήμο Θέρμης ο Μιχάλης Μπεκίρης

Έργα που αναβαθμίζουν στην πράξη την παιδεία, στηρίζουν γονείς και οικογένειες με σύγχρονες σχολικές και προσχολικές δομές, διασφαλίζουν ποιοτικό και ασφαλές νερό για τους κατοίκους, προστατεύουν κοινότητες από πλημμυρικά φαινόμενα και βελτιώνουν κρίσιμες δημόσιες υποδομές που βρίσκονται σε εξέλιξη στους Δήμους Θέρμης και Λαγκαδά, με άμεσο και ουσιαστικό όφελος για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες επισκέφθηκε ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κ. Μιχάλης Μπεκίρης, συνοδευόμενος από τον Συντονιστή του Γραφείου, κ. Γιάννη Παπαγεωργίου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την εκπαίδευση και τη στήριξη της οικογένειας, τη διαχείριση και την ασφάλεια του νερού, την περιβαλλοντική και αντιπλημμυρική προστασία, καθώς και βασικές υποδομές που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Στον Δήμο Θέρμης, ο νέος Παιδικός Σταθμός Νέας Ραιδεστού, προϋπολογισμού 6,66 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης και θα εξυπηρετεί 220 βρέφη και νήπια, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δομές προσχολικής φροντίδας και στηρίζοντας τις οικογένειες της περιοχής. Παράλληλα, η κατασκευή του νέου Λυκείου Μίκρας στη θέση «Βλάχος», προϋπολογισμού 6,7 εκατ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ, αναβαθμίζει τις εκπαιδευτικές υποδομές για περίπου 300 μαθητές από τον Τρίλοφο και το Πλαγιάρι.

Στον τομέα της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης, προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ, εξυπηρετεί τις Δημοτικές Ενότητες Θέρμης και Βασιλικών, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και στο τελικό της στάδιο η ΕΕΛ θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες 120.000 κατοίκων. Το έργο διευθέτησης του ρέματος Θέρμης – Τριαδίου, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, ενισχύει την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

Στον Δήμο Λαγκαδά, η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης της πόλης, προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, διασφαλίζει επάρκεια και ποιότητα στην υδροδότηση για το σύνολο των κατοίκων. Παράλληλα, η ανέγερση του νέου 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά μέσω ΣΔΙΤ και η αναβάθμιση του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου ενισχύουν τις εκπαιδευτικές και προσχολικές υποδομές.

Η αποκατάσταση της γέφυρας Λαγκαδά – Ασσήρου βελτιώνει την οδική ασφάλεια και τη διασύνδεση της περιοχής σε 13 κοινότητες, ενώ η ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου Ασσήρου στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» αναβαθμίζει το σχολικό περιβάλλον.

Τα έργα στους Δήμους Θέρμης και Λαγκαδά εντάσσονται σε μια σταθερή κατεύθυνση που έχει χαράξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, με παρεμβάσεις που προχωρούν και αποδίδουν, με πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.