Στον δήμο Καλαμαριάς το φωτογραφικό αρχείο του Γιάννη Κυριακίδη

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η δωρεά –που πραγματοποιήθηκε από την οικογένειά του, τη σύζυγο Χρύσα Κυριακίδου και την κόρη Αθηνά Κυριακίδου, μοναδική νόμιμη κάτοχο του αρχείου– αποδίδει στον Δήμο Καλαμαριάς ένα ανεκτίμητης αξίας πολιτιστικό απόθεμα. Όπως αναφέρει δημοτική αρχή, πρόκειται για «ένα αρχείο που αποτελεί ζωντανό ντοκουμέντο της ιστορίας, της κοινωνίας και των μεγάλων στιγμών της Θεσσαλονίκης, διασώζοντας πάνω από επτά δεκαετίες φωτογραφικής μαρτυρίας».

Ένα αρχείο – παρακαταθήκη μνήμης

Πιο αναλυτικά, το φωτογραφικό υλικό περιλαμβάνει περισσότερα από 250.000 αρνητικά και λήψεις, 30.000 έγχρωμες και 3.000 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, καθώς και σπάνιες γυάλινες πλάκες και επαγγελματικά αντικείμενα του δημιουργού. Μέρος του αρχείου έχει ήδη ταξινομηθεί και ψηφιοποιηθεί, αποτελώντας μια πολύτιμη αφετηρία για την τεκμηρίωση, τη μελέτη και την προβολή της νεότερης ιστορίας της πόλης.

«Η σημασία της δωρεάς ξεπερνά τα όρια του δήμου, καθώς το αρχείο Κυριακίδη συνιστά έναν θησαυρό πολιτιστικής μνήμης, ιστορικής αξίας και καλλιτεχνικής έμπνευσης. Με τη φιλοξενία και αξιοποίησή του, η Καλαμαριά αναδεικνύεται σε φορέα προστασίας και διάχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας νέους δρόμους για ερευνητικές, εκθεσιακές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και την έκδοση λευκωμάτων» σημειώνει ο δήμος Καλαμαριάς.

«Η Καλαμαριά υποδέχεται με συγκίνηση έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Το αρχείο του Γιάννη Κυριακίδη δεν είναι μόνο ένα ανεκτίμητο τεκμήριο του παρελθόντος, αλλά ένας ζωντανός καθρέφτης της Θεσσαλονίκης και των ανθρώπων της. Η εμπιστοσύνη της οικογένειας μας τιμά και μας δεσμεύει να διαφυλάξουμε, να μελετήσουμε και να αναδείξουμε αυτόν τον πλούτο, ώστε να είναι διαθέσιμος στους πολίτες, στους ερευνητές και στις επόμενες γενιές», τονίζει η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου.

Από την πλευρά της, η Χρύσα Κυριακίδου, επίσης καλλιτέχνης φωτογράφος, ανακοίνωσε ότι και η δική της προσωπική συλλογή θα δοθεί στον Δήμο Καλαμαριάς, τονίζοντας με συγκίνηση πως «ο Κυριακίδης γυρίζει στην Καλαμαριά», στον τόπο όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και εμπνεύστηκε το βλέμμα του πάνω στην πόλη και στους ανθρώπους της.

Ο δήμος Καλαμαριάς θα συστήσει Επιτροπή Καταγραφής και Παραλαβής του πολύτιμου αρχείου, που θα καταγράψει το σύνολο του υλικού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας οργανωμένης προσπάθειας για την πλήρη ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και δημόσια πρόσβασή του.

«Η Καλαμαριά τιμά έναν δικό της άνθρωπο και, μέσα από αυτό το σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, ενισχύει την ιστορική μνήμη, την εκπαιδευτική γνώση και τη συλλογική της ταυτότητα» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.