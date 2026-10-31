Στον Δήμο Καλαμαριάς έκταση 16,8 στρεμμάτων του ΥΠΑΑΤ για τη δημιουργία νέου χώρου πρασίνου

Ενας σηναντικός πνεύμονας πρασίνου θα δημιουργηθεί στην καρδιά της Καλαμαριάς, μετά την απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά να παραχωρήσει στον Δήμο, για χρήση, τις παλιές Καπναποθήκες, μια έκταση 16.808,62 τετραγωνικών μέτρων, για 25 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης έως και 10 επιπλέον χρόνια.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς επισκέφθηκε σήμερα το δημαρχείο Καλαμαριάς και στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης η δήμαρχος Χρύσα Αράπογλου υπέγραψε την απόφαση αποδοχής παραχώρησης κατά χρήση του χώρου.

Ο υπουργός μίλησε για μια “εμβληματική κίνηση”, που στέλνει τρία μηνύματα: Για τη δυνατότητα των πολιτικών να κάνουν καλό, τη σύζευξη κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης και τη μετατροπή των Καπναποθηκών του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (ΕΟΚ) από σύμβολο της παλιάς αγροτικής οικονομίας σε κύταρο της νέας αναγέννησης του τοπικού περιβάλλοντος.

“Πάντα πίστευα ότι οι πολιτική, είτε είναι ευρωπαϊκή, είτε είναι εθνική είναι κυρίως μία δύναμη καλού. Οτι όσοι ασχολούμαστε με τη δημόσια πολιτική κυρίως ασχολούμαστε για να κάνουμε καλό. Το λέω αυτό μετά λόγου γνώσεως γιατί τα έφερε έτσι η ζωή και έχω την ευθύνη ενός υπουργείου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο, δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό πρωταγωνίστησε σε κακές ειδήσεις. Σήμερα έχουμε καλές ειδήσεις”, τόνισε ο κ. Σχοινάς και συνέχισε:”Χαίρομαι, λοιπόν, ειλικρινά, πού μπορώ με αυτή την κίνηση, να παραχωρήσουμε κατά χρήση τις Καπνατοθήκες, εδώ στον Δήμο και στην τοπική κοινωνία, να δείξουμε, για άλλη μία ακόμη φορά, στην πράξη, ότι η πολιτική στο τέλος της ημέρας είναι μία δύναμη καλού, πρέπει να λειτουργεί υπέρ των πολιτών.

Ένα άλλο μήνυμα που έχει αυτή η σημερινή μέρα είναι ότι η κεντρική διοίκηση, οι κυβερνητικές πολιτικές, σε καμία περίπτωση δεν είναι αντιθετικές με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η κεντρική διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι καταδικασμένες να δουλέψουν μαζί. Έρχονται και φεύγουν τα πρόσωπα, οι πολιτικές ιδέες και απόψεις, αλλά η σύζευξη της εθνικής, της κυβερνητικής πολιτικής, και την αυτοδιοίκηση είναι καθοριστική. Και το λέω και εδώ με τα λόγου γνώσεως, γιατί αυτές οι αποφάσεις σαν τη σημερινή έχουν να κάνουν κυρίως με αποφάσεις του υπουργού που αφορούν στις τοπικές κοινωνίες. Και δεν είναι ευρύτερα γνωστό, αλλά σας το λέω ότι το 80% της δημόσιας γης και περιουσίας της χώρας κατά χρήση είναι στα χέρια του εκάστοτε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Αρα, αυτό είναι μία επιπρόσθετη ευθύνη την οποία νιώθω βαριά.

Υπάρχει ένα τρίτο μήνυμα στη σημερινή εκδήλωση πού είναι πιο πολύ αγροτικό. Οι Καπναποθήκες εδώ και η πορεία τους στα 60 χρόνια από σύμβολο της παλιάς αγροτικής οικονομίας μετατρέπονται σε κύταρο της νέας αναγέννησης του τοπικού περιβάλλοντος, των φιλικών προς το περιβάλλον χρήσεων κι αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα.

Με τη Χρύσα Αράπογλου γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, δεν έχουμε τις ίδιες πολιτικές απόψεις, αλλά η Χρύσα κυνήγησε αυτή την υπόθεση για πάνω από 20 χρόνια. Και αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη ότι στην πολιτική, στο τέλος τέλος, μετράνε και οι άνθρωποι, το μεράκι το κέφι το γινάτι. Είναι μια μέρα που δικαίως θα πρέπει να την κάνει να συγκινηθεί.

Όπως κάνει και μένα να συγκινηθώ, γιατί είμαι ο μόνος Θεσσαλονικιός μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και δεν ξέρω τι μου ξημερώνει το αύριο, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω, αλλά με γεμίζει πραγματικά υπερηφάνεια το γεγονός ότι σε αυτή την περίοδο, που έχω την ευθύνη του Υπουργείου, μπόρεσα να συνδέσω το όνομά μου με μία τόσο εμβληματική κίνηση, όπως είναι η παραχώρηση των Καπνοθηκών στην τοπική κοινωνία της Καλαμαριάς”.

Η δήμαρχος ευχαρίστησε τον κ. Σχοινά, γιατί από τον περασμένο Μάιο που πρωτοσυζήτησαν για το ζήτημα “βοήθησε πάρα πολύ στο να ξεμπερδευτεί μία παράξενη ιστορία”.

“Είμαι συγκινημένη, διότι βρίσκομαι στην πολύ ευχάριστη θέση, για την πόλη μου για τον Δήμο μου, να βάλω την υπογραφή στην αποδοχή της παραχώρησης κατά χρήση των Καπναποθηκών, τις οποίες διεκδίκησα επί 20 χρόνια, από διάφορες θέσεις”, δήλωσε η Χρύσα Αράπογλου.

Χαρακτήρισε “σημαντική” την απόφαση του Μαργαρίτη Σχοινά, διότι, όπως είπε, “τώρα πραγματικά μπορούμε να δουλέψουμε για να αποδοθεί μία πολύ σημαντική αξία γειτονιάς στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Κρήνης”

Επισήμανε ότι οι Καπναποθήκες βρίσκονται δίπλα ακριβώς στο σταθμό “Νέα Κρήνη” του Μετρό. “Είναι ένας ανοιχτός χώρος σε μία πυκνοδομημένη περιοχή, που σημαίνει ότι είναι μία μεγάλη ανάσα πρασίνου, ανοιχτού δημόσιου χώρου, για την περιοχή. Είναι ευτύχημα ότι έμεινε αυτός ο χώρος αδόμητος. Είναι σημαντικό ότι βρίσκεται δίπλα στο σταθμό του Μετρό, δίπλα σε σχολεία, ο κόσμος βρίσκεται τον έχει ήδη αγκαλιάσει, γίνονται εκδηλώσεις, παρόλο που είναι αδιαμορφωτος. Εχει αγαπηθεί από τον κόσμο και είναι πολύ σημαντικό η περιοχή να αποδοθεί η στην τοπική κοινωνία αλλά και να γίνει τόπος προορισμού λόγω του σταθμού του Μετρό”, υπογράμμισε.

Στην εκδήλωση ήταν παρόντες αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι συλλόγων των κατοίκων της περιοχής .

Μετά την υπογραφή όλοι μαζί μετέβησαν στο χώρο των παλιών Καπναποθηκών.