Στον Ασπρόπυργο την Τρίτη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Συναντήσεις με μαθητές, δήμαρχο και πολίτες

Στον Ασπρόπυργο θα βρεθεί το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου 2026 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο σειράς προγραμματισμένων επισκέψεων και συναντήσεων.

Στις 10:30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, ενώ αμέσως μετά θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, Γιάννη Ηλία.

Στις 12:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με πολίτες στο κέντρο του Ασπροπύργου.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού θα συνεχιστεί το απόγευμα στην Αθήνα. Στις 18:00 θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου.