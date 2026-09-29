Στον Ασπρόπυργο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Επισκέφθηκε το νέο Γυμνάσιο της πόλης

Επίσκεψη στον Ασπρόπυργο πραγματοποιεί σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών του με τοπικούς φορείς και κατοίκους της Δυτικής Αττικής.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του πρωθυπουργού ήταν το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, το οποίο είναι καινούργιο και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο.

Με την άφιξή του στο σχολικό συγκρότημα, ο κ. Μητσοτάκης κατευθύνθηκε αμέσως στο εσωτερικό του κτιρίου και ανέβηκε στις σχολικές αίθουσες. Δεν έλειψαν και οι χαλαρές στιγμές, καθώς ο πρωθυπουργός έλεγε στους παρευρισκόμενους «για να δούμε τι κάναμε», αναφερόμενος στο νέο σχολικό κτίριο. Μάλιστα, έκανε και πλάκα με μαθητές που φώναζαν το όνομά του από τα παράθυρα, απαντώντας τους χαμογελαστός: «Τώρα ανεβαίνω!». Στις τάξεις είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για την καθημερινότητά τους στο σχολείο και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Δημαρχείο Ασπροπύργου, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας με τον δήμαρχο της πόλης, Γιάννη Ηλία. Στην ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν κρίσιμα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης στον Ασπρόπυργο θα ολοκληρωθεί στις 12:00 το μεσημέρι, οπότε και ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο κέντρο της πόλης για να περιπατήσει στους κεντρικούς δρόμους και να συνομιλήσει με πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής.

Στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, τον πρωθυπουργό συνόδευε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.