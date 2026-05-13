Στον ανακριτή ο 37χρονος που τραβούσε βίντεο μέσα σε γυναικείες τουαλέτες αθλητικού κέντρου

Ο 37χρονος που συνελήφθη χθες (12/5) το πρωί όταν εντοπίστηκε στο Δημοτικό Γυμναστήριο Καλαμαριάς να φωτογραφίζει ανυποψίαστες γυναίκες στις τουαλέτες του γυμναστηρίου την στιγμή που υπήρχε σε εξέλιξη εκδήλωση με δεκάδες παιδάκια δημοτικών σχολείων, οδηγήθηκε σήμερα (13/5) στον εισαγγελέα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του οι αστυνομικοί βρήκαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, στα οποία, όπως προκύπτει από την έως τώρα ανάλυση, υπάρχει πλήθος εικόνων φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν γυναίκες ή μέρη γυναικείων σωμάτων με εσώρουχα, μαγιό, αλλά και γυμνές, εμφανώς τραβηγμένες σε παραλίες, τουαλέτες και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είτε από κινητό τηλέφωνο είτε από κρυφή μικροκάμερα, ενέργειες που οι παθούσες αγνοούσαν.

Ο 37χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.