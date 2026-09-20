Στον ανακριτή 13χρονος που έβγαλε μαχαίρι σε σχολείο στα Λαγκαδίκια

Στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε σήμερα (20/9) το πρωί ο 13χρονος αλλοδαπός, με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του εντός του σχολείου όπου φοιτά, στα Λαγκαδίκια του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Την περασμένη Παρασκευή, ο εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε βαθμό κακουργήματος ενώ σήμερα πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο νεαρός κατέθεσε ότι από τον Μάιο ήταν θύμα bullying και θύμα ξυλοδαρμού.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το πρωί, σε γυμνάσιο, όπου ο 13χρονος, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, έβγαλε μαχαίρι και επιχείρησε να επιτεθεί σε ανήλικους συμμαθητές του. Το μαχαίρι κατασχέθηκε από τον διευθυντή του σχολείου, ενώ, στη συνέχεια, ο 14χρονος, τράπηκε σε φυγή και κατευθύνθηκε σε παντοπωλείο της περιοχής όπου αποπειράθηκε να αφαιρέσει αιχμηρό αντικείμενο.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλλινδοίων, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου (αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα).

Η οικογένεια φαίνεται πως ζει σε δομή μεταναστών της περιοχής. Εξεταζόμενος προανακριτικά και με την παρουσία παιδοψυχολόγου, ο ανήλικος φέρεται να είπε ότι έπεσε στο παρελθόν θύμα σεξουαλικής επίθεσης από ανήλικους, συνδέοντας το περιστατικό στο σχολείο με τη φερόμενη επίθεση εναντίον του.