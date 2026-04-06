Στον Άγιο Μηνά ο Μπεκίρης και συζήτηση για το μέλλον της στοάς

Στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά βρέθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα για τη λειτουργία ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία, Μιχάλης Μπεκίρης, μαζί με τους συντονιστές Γιάννη Παπαγεωργίου και Έλενα Σώκου.

Στη Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, με τον οποίο οι σχέσεις των στελεχών του πρωθυπουργικού είναι εξαιρετικές.

Μετά το πέρας της λειτουργίας υπήρξε συζήτηση για το ζήτημα του παλαιού διατηρητέου κτηρίου που βρίσκεται πλησίον του ναού και παραμένει για χρόνια σε εκκρεμότητα, με ζητήματα στατικότητας και αξιοποίησης που απασχολούν την τοπική εκκλησιαστική κοινότητα.