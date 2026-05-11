Στον Αγγελούδη από την παράταξη Ζέρβα και ο Αντώνης Φουρλάτος

Ακόμη ένας κοινοτικός σύμβουλος επέλεξε να αποχωρήσει από την παράταξη του τέως δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα και να συμπορευτεί με τη διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη. Πρόκεται για τον Αντώνη Φουρλάτο, σύμβουλο στην τέταρτη δημοτική κοινότητα, ο οποίος με επιστολή του προς την πρόεδρο της κοινότητας γνωστοποιεί την παραίτησή του από τη δημοτική παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονίκη» και την πρόθεσή του να προσχωρήσει στην «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη» του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη.

“Η απόφασή μου αυτή έχει ως αποκλειστικό γνώμονα το συλλογικό συμφέρον μιας πόλης που βλέπω με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση πως, επιτέλους, αλλάζει. Σε αυτά τα 2,5 χρόνια της θητείας της νέας δημοτικής αρχής διαπιστώνω, όπως η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας, πως έχει ανατραπεί πλήρως η εικόνα της στασιμότητας και πως είναι σε εξέλιξη μια σειρά παρεμβάσεων, μικρών και μεγάλων έργων με διακριτό αποτύπωμα στη βελτίωση της καθημερινότητάς μας.

Σε αυτή την προσπάθεια θα ήθελα να συμμετάσχω ενεργά και εγώ, ως εκλεγμένος Κοινοτικός Σύμβουλος, με στέρεη πάντα την πεποίθηση πως οι μεγάλες υπερβάσεις επιτυγχάνονται με τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες”, τονίζει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κ. Φουρλάτος.