Στον αέρα η τελετή αφής του Αγίου Φωτός – Κλειστός ο Ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, περιορισμοί και διεθνείς αντιδράσεις

Πολλά είναι τα σενάρια για τη φετινή τελετή αφής του Αγίου Φωτός καθώς λίγες ημέρες από το Άγιο Πάσχα, οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μαίνονται.

Το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το Ιράν έχει στοχοποιήσει τους ιερούς τόπους με βαλλιστικούς πυραύλους, επεσήμανε ότι σε μια επίθεση θραύσματα πυραύλου έπεσαν λίγα μέτρα από το ναό της Αναστάσεως και ζήτησε από τους πιστούς να μην προσέρχονται στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ για λόγους προστασίας.

Παράλληλα, δεν επιτράπηκε το πρωί της Κυριακής (29/03) στον πατριάρχη της Ιερουσαλήμ, καρδινάλιο Πιερμπαττίστα Πιτζαμπάλα, και στον Φύλακα της Εκκλησίας του Αγίου Τάφου, πατέρα Φραντσέσκο Ιέλπο, να εισέλθουν στην Εκκλησία του Αγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, ενώ κατευθύνονταν εκεί για να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΡΤnews στο Ισραήλ Γιώργος Σιδέρης, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, μπορούν να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις τις ημέρες που έρχονται, αρκεί να υπάρχει καταφύγιο για να μπορούν να καλυφθούν έως 50 άτομα. Την ίδια ώρα η είσοδος στον Πανάγιο Τάφο, είναι ερμητικά κλειστή.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος ανέφερε σχετικά: «Το Υπουργείο έχει λάβει όλα τα μέτρα σε συνεργασία και με την Πολεμική Αεροπορία για να υπάρξει η μετάβαση, όπως κάθε χρόνο, ελληνικής αντιπροσωπείας στα Ιεροσόλυμα για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, όλα με απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης έχουν παγώσει και έχει κλείσει ο εναέριος χώρος. Είμαστε σε συνεχείς διαβουλεύσεις.»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, «οι ισραηλινές Αρχές ασφαλείας καταρτίζουν σχέδιο ώστε να επιτραπεί στους εκκλησιαστικούς ηγέτες να λατρεύσουν στον ιερό τόπο τις επόμενες ημέρες». Οι Αρχές τονίζουν ότι οποιαδήποτε απόφαση για τη διεξαγωγή της τελετής του Αγίου Φωτός εξαρτάται από τη συνολική αξιολόγηση ασφάλειας, τη συμμόρφωση με τις οδηγίες της αστυνομίας και την κατοχή όλων των απαιτούμενων επίσημων αδειών από τις αρμόδιες αρχές.

Πόλη «φάντασμα» τα Ιεροσύλυμα

Από τα Ιεροσόλυμα, ο Γιώργος Σιδέρης μετέδωσε την έρημη εικόνα που παρουσιάζει η πόλη, μετά την απόφαση των ισραηλινών Αρχών να ζητήσει από τους πιστούς να μην επισκέπτονται την Παλιά Πόλη.

«Οι ίδιοι οι καθολικοί αναφέρουν ότι στην περιοχή έχουν υπάρξει σφοδρότατες συγκρούσεις ανά τους αιώνες σε αιματηρές μάχες, αλλά ουδέποτε ο ναός της Αναστάσεως είχε κλείσει, κάτι που χαρακτηρίζουν ως σημείο ορόσημο για τη χριστιανική πίστη», ανέφερε και πρόσθεσε: «Στην Παλιά Πόλη, όπως μαθαίνουμε από ανθρώπους που μιλήσαμε, δεν υπάρχουν καταφύγια, οπότε δεν μπορούν να φιλοξενήσουν 50 άτομα για οποιαδήποτε εκδήλωση, όρο που έθεσε η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου προκειμένου να διεξαχθεί οποιαδήποτε εκδήλωση».

Σχετικά με την τελετή αφής του Αγίου Φωτός, ο Γιώργος Σιδέρης, εκτίμησε ότι ενδεχομένως θα επαναληφθούν εικόνες που παραπέμπουν στο 202ο και την εποχή του κορωνοϊού, με τους θρησκευτικούς ηγέτες να κάνουν την τελετή και στη συνέχεια το Άγιο Φως να μοιράζεται με τον τρόπου που θα αποφασίσει κάθε επιτελείο.

Μελόνι: Προσβολή προς κάθε κοινότητα που σέβεται τη θρησκευτική ελευθερία

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η ενόχληση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το οποίο μέσω ανακοίνωσης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη προς τους χριστιανούς πιστούς στους Αγίους Τόπους και σε όλο τον κόσμο, για το γεγονός ότι εμποδίστηκε η προσευχή σε μία από τις ιερότερες ημέρες του χριστιανικού ημερολογίου.

Μάλιστα, όπως περιέγραψαν, η ισραηλινή αστυνομία σταμάτησε στον δρόμο, τον καρδινάλιο Πιτσαμπάλλα και τον αιδεσιμότατο Ιέλπο καθώς προχωρούσαν ιδιωτικά, χωρίς κανένα χαρακτηριστικό πομπής ή τελετουργικής πράξης και τους ανάγκασαν να γυρίσουν πίσω.

Το περιστατικό, ανέφερε η ανακοίνωση, δημιουργεί ένα σοβαρό προηγούμενο και αγνοεί τις ευαισθησίες δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο εξαιτίας του πολέμου.

Παράλληλα, υπήρξε αντίδραση από την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η οποία σε ανακοίνωσή της μίλησε για προσβολή προς κάθε κοινότητα που σέβεται τη θρησκευτική ελευθερία και εξέφρασε την αλληλεγγύη της, τον καρδινάλιο Πιτσαμπάλλα.

Παράλληλα, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε στο Reuters ότι εγκάλεσε τον πρέσβη του Ισραήλ για το περιστατικό.

Το περιστατικό καταδίκασε και ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αναφέρει σε δήλωσή του ότι η λατρεία για όλες τις θρησκείες πρέπει να είναι εγγυημένη στην Ιερουσαλήμ.

«Δεν υπήρχε “κακόβουλη πρόθεση”»

Η απαγόρευση από την ισραηλινή αστυνομία της πρόσβασης του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον ναό του Παναγίου Τάφου για να χοροστατήσει στη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων υπαγορεύτηκε από λόγους «ασφαλείας» και δεν προήλθε από καμιά «κακόβουλη πρόθεση», σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Σήμερα, λόγω της ιδιαίτερης ανησυχίας για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, να χοροστατήσει στη λειτουργία στον ναό του Παναγίου Τάφου. Δεν υπήρχε απολύτως καμιά κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία να διασφαλιστεί η προστασία του», έγραψε στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Ωστόσο, δεδομένου ότι αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα για τους χριστιανούς ανά τον κόσμο, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας επεξεργάζονται ένα σχέδιο ώστε να επιτραπεί στους θρησκευτικούς αξιωματούχους να προσευχηθούν (στον ναό του Παναγίου Τάφου) τις ερχόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα και ο επικεφαλής των Φραγκισκανών στους Αγίους Τόπους, πατέρας Φραντσέσκο Ιέλπο, εμποδίστηκαν σήμερα από την ισραηλινή αστυνομία να εισέλθουν στην εκκλησία, μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση στο εξωτερικό.

Στην έναρξη της επίθεσης του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν τις μεγάλες συναθροίσεις, συμπεριλαμβάνοντας τις συγκεντρώσεις των πιστών στις συναγωγές, στις εκκλησίες και στα τζαμιά, κυρίως στο Τέμενος Αλ Άκσα -τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ- κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού για τους μουσουλμάνους, και περιόρισαν τις δημόσιες συγκεντρώσεις σε περίπου 50 άτομα.

Η αστυνομία αιτιολόγησε την απόφασή της αυτή δηλώνοντας ότι η διάταξη της Παλιάς Πόλης και των ιερών τόπων αποτελεί «μια σύνθετη περιοχή» που δεν καθιστά δυνατή την πρόσβαση γρήγορα της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών σε περίπτωση επίθεσης, με συνέπεια να τίθεται πραγματικός κίνδυνος για τη ζωή των ανθρώπων.