Στον 69χρονο αγνοούμενο από την Επανομή ανήκει η σορός του άνδρα που βρέθηκε στην Πιερία

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η σορός που εντοπίστηκε χθες (19/7) το απόγευμα σε προχωρημένη σήψη στον Κορινό Πιερίας ταυτοποιήθηκε και ανήκει στον 69χρονο αγνοούμενο από την Επανομή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκάλας Κατερίνης για εντοπισμό σορού άνδρα, στη θαλάσσια περιοχή «Αγία Παρασκευή» Κορινού Πιερίας.

Η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Πρόκειται για 69χρονο ημεδαπό, ο οποίος αγνοείτο από την 14.07.2026. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης».