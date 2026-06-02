Στολίσκος για τη Γάζα: Προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ισραήλ

Προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατέθεσε αντιπροσωπεία μελών στον στολίσκο για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla», σε βάρος Ισραηλινών αξιωματούχων για εγκλήματα πολέμου.

«Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud στοχεύει να αμφισβητήσει τη συστηματική ατιμωρησία του ισραηλινού καθεστώτος» αναφέρει η δήλωση του Στολίσκου.

Οι κατηγορίες που προσάπτουν σε βάρος των Ισραηλινών που έκαναν ρεσάλτο στα σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια είναι για: εγκλήματα πολέμου, βασανιστήρια, σεξουαλική βία και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου εναντίον άοπλων εθελοντών πολιτών.

«Το υπόμνημα που υποβλήθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις σοβαρές, εκτεταμένες κακοποιήσεις εναντίον πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, γιατρών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης εκστρατείας βίας».

Ο Στολίσκος ζητά να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα, να τεθεί σε ισχύ εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ και να δοθούν αποζημιώσεις στα θύματα.