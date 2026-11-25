Με «οδικό χάρτη» το νέο Προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού , σε δύο δόσεις, πάνω από τα 1.000 ευρώ στην επόμενη διετία, κάτι που θα συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέςα.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 έρχεται η πρώτη σημαντική αλλαγή για χιλιάδες εργαζόμενους που συμπληρώνουν τρία χρόνια αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας και αποκτούν δικαίωμα μισθολογικής προσαύξησης 10%.

Οι αυξήσεις αφορούν κυρίως εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και συμπληρώνουν την πρώτη τους τριετία μετά το «ξεπάγωμα» των τριετιών, την 1η Ιανουαρίου 2024.

Με τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μικτά, η προσαύξηση 10% αντιστοιχεί σε 92 ευρώ μηνιαίως, ανεβάζοντας τις αποδοχές στα 1.012 ευρώ, αναφέρουν πηγές της κυβέρνησης.

Το σενάριο για κατώτατο μισθό στα 960 ευρώ το 2027

Από την 1η Απριλίου 2027 αναμένεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με το βασικό σενάριο να προβλέπει διαμόρφωσή του στα 960 ευρώ μικτά, από 920 ευρώ σήμερα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, οι αποδοχές θα διαμορφωθούν ως εξής:

Χωρίς τριετία: 960 ευρώ

Με μία τριετία: 1.056 ευρώ

Με δύο τριετίες: 1.152 ευρώ

Με τρεις τριετίες: 1.248 ευρώ

Μάλιστα, στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2027, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 20/11/2026 παρουσιάζονται και οι σχετικές προβλέψεις για κατώτατο μισθό 960 ευρώ το 2027 και 1.000 ευρώ το 2028.

Παράλληλα, η αύξηση στα μισθολογικά δεδομένα επηρεάζει θετικά τόσο τους δικαιούχους τριετιών, όσο και τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και όσα επιδόματα υπολογίζονται ως αναλογία του κατώτατου, όπως το επίδομα ανεργίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με ανθρώπους της κυβέρνησης, πρόσθετη ενίσχυση αναμένεται από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα τον Απρίλιο του 2027.

Ενδεικτικά, για μικτό μισθό 1.500 ευρώ η μείωση των κρατήσεων υπολογίζεται σε 7,50 ευρώ μηνιαίως, ενώ για μισθό 2.000 ευρώ σε 10 ευρώ.

Αύξηση των μισθών στο Δημόσιο και επίδομα Χριστουγέννων

Για τους δημόσιους υπαλλήλους προβλέπεται:

Οριζόντια αύξηση μισθών δημοσίων υπαλλήλων βάσει της αύξησης κατώτατου μισθούΘέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων (500 ευρώ μικτά) από τον Δεκέμβριο 2027.

Το επίδομα θεσπίζεται σε μόνιμη βάση για περίπου 720.000 υπαλλήλους και λειτουργούς, με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 433 εκατ. ευρώ.

Το καθαρό ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 257 ευρώ έως 389 ευρώ ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, την ηλικία, το εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Επιπλέον, ο ονομαστικός μισθός αναπροσαρμόζεται οριζόντια, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού, με εκτιμώμενο κόστος 382 εκατ. ευρώ το 2027.