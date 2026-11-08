Στόχος επίθεσης το οικονομικό κέντρο του Ριάντ – Ζημιές στον πύργο της Aramco

Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν την Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το οικονομικό κέντρο του Ριάντ βρέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στον πύργο της Aramco.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού, ο οποίος πολεμά τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, ότι αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την οργάνωση.

«Ο πύργος της Aramco στο KAFD έγινε στόχος, αυτό είναι το μόνο βέβαιο», ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας, αναφερόμενος στο Χρηματοοικονομικό Κέντρο (King Abdullah Financial District).

Δύο ακόμη μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι είδαν ζημιές στο κτήριο. Σύμφωνα με έναν ακόμη αυτόπτη μάρτυρα, ζημιές φαίνεται να έχουν υποστεί αρκετοί όροφοι του πύργου της Aramco.

Στο κτήριο ήταν ορατά σπασμένα τζάμια, καθώς και φθορές σε τμήμα της εξωτερικής του πρόσοψης.