«Στόχος δεν είναι η αλλαγή του καθεστώτος» δηλώνει ο υπουργός άμυνας των ΗΠΑ

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν δεν έχουν ως στόχο την «αλλαγή καθεστώτος», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χεγκσεθ, λέγωνοτας ωστόσο ότι «ελπίζουμε ότι ο ιρανικός λαός θα εκμεταλλευτεί αυτή την απίστευτη ευκαιρία».

«Δεν πρόκειται για ένανπόλεμο αλλαγής καθεστώτος, αλλά το καθεστώς σίγουρα άλλαξε και ο κόσμος είναι καλύτερος χάρη σε αυτόν», δήλωσε ο Hegseth.

Ο υπουργός υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν ξεκίνησαν τον πόλεμο, ισχυριζόμενος ότι το Ιράν διεξάγει επί δεκαετίες επιθέσεις σε έναν «μονομερή πόλεμο κατά της Αμερικής».

«Δεν ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά υπό την προεδρία του Τραμπ, τον τελειώνουμε», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

Ανέφεερε ότι ότι το ιρανικό καθεστώς διεξάγει πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ επί 47 ολόκληρα χρόνια, αλλά δεν τον κήρυξε ανοιχτά.

«Το έκαναν με το αίμα του λαού μας. Βόμβες αυτοκινήτων στη Βηρυτό, επιθέσεις με ρουκέτες στα πλοία μας, δολοφονίες στις πρεσβείες μας, βόμβες στο δρόμο στο Ιράκ και το Αφγανιστάν που χρηματοδοτούνται και εξοπλίζονται από την ιρανική Δύναμη και τους δολοφόνους των Φρουρών της επανάστασης».

Ο Πιτ Χέγσεθ χαρακτήρισε την αεροπορική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν «την πιο θανατηφόρα, πιο περίπλοκη και πιο ακριβή αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν ανέπτυσσε «ισχυρούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» με στόχο να δημιουργήσει μια συμβατική ασπίδα προστασίας για – όπως είπε – «τις φιλοδοξίες πυρηνικού εκβιασμού» του. «Το Ιράν είχε ένα όπλο στραμμένο στο κεφάλι μας, την ώρα που προσπαθούσε να μας εξαπατήσει για να αποκτήσει πυρηνική βόμβα», ανέφερε.