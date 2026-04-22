Στο υπουργείο Δικαιοσύνης η Λ. Κοβέσι – Συνάντηση με Γ. Φλωρίδη

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι κατά την είσοδο της στο υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα, σε δήλωσή της ανέφερε:

“Ευχαριστώ που ήρθατε, θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς: Δικαιοσύνης, Εσωτερικών (σσ Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομικών. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας αλλά αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα”.