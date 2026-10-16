Στο υπό ανέγερση κολυμβητήριο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης ο Γιάννης Παπαγεωργίου

Το βιοκλιματικό κολυμβητήριο που κατασκευάζεται στον χώρο του πρώην στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος» επισκέφθηκε ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου.

Με τον δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου, συζήτησαν για το νέο κολυμβητήριο, τις προοπτικές που δημιουργεί για την περιοχή και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς και για τα υπόλοιπα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το έργο, προϋπολογισμού 32 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Οι εργασίες εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος, με ορίζοντα παράδοσης το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Το νέο κολυμβητήριο θα προσφέρει στους πολίτες όλων των ηλικιών τη δυνατότητα να αθλούνται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, κοντά στο σπίτι τους. Τα παιδιά θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να μάθουν κολύμβηση, οι γονείς περισσότερες επιλογές άθλησης για τους ίδιους και τα παιδιά τους, ενώ οι αθλητές και τα σωματεία θα αποκτήσουν καλύτερες συνθήκες προπόνησης.

Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που ενισχύει τις αθλητικές υποδομές της περιοχής και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων της.