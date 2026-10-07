Στο ΥΠΕΞ ο Μάρκο Ρούμπιο – Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Γ. Γεραπετρίτη

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη σταθερή διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Η επίσκεψη αποδεικνύει τη σχέση των δύο χωρών μας και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν και οι δύο χώρες στο μέλλον. Αυτό απαιτεί έναν θετικό διάλογο», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, από το 2017 η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έχει μεγαλώσει σταθερά, ενώ παράλληλα οι δύο πλευρές συνεργάζονται σε τομείς όπως η άμυνα, οι υποδομές, η ψηφιακή τεχνολογία και η επιβολή του νόμου, οι ναυτιλιακές υποθέσεις, αλλά και σε επίπεδο στενών δεσμών μεταξύ των δύο λαών. «Οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της προόδου», τόνισε.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η ελληνοαμερικανική εταιρική σχέση βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. «Η δική μας εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή ή πιο βαθιά ή πιο συνεκτική, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και τη γειτονιά μας», ανέφερε.

«Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθιών αλλαγών»

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε, παράλληλα, στις διεθνείς προκλήσεις που καθιστούν, όπως είπε, ακόμη πιο αναγκαίο τον συντονισμό μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

«Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθιών αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για τη ναυτιλιακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό», σημείωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την Ελλάδα αξιόπιστο σύμμαχο και «άγκυρα σταθερότητας» στην Ανατολική Μεσόγειο. «Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και η Προεδρία της ΕΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ακόμη στον ρόλο της Ελλάδας κατά την περίοδο 2025-2026, στη θητεία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στην προετοιμασία της χώρας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

«Κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή για την ελληνική εξωτερική πολιτική αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη. «Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτερική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη», ανέφερε.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και στη δυνατότητά της να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ χωρών και περιοχών. «Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του Ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους, καλή τη πίστει και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει τον διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, η θέση αυτή προσδίδει και στρατηγική αξία στην ελληνοαμερικανική εταιρική σχέση. «Ενδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής αλλά και, φυσικά, τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», τόνισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλισης σε συγκεκριμένες δράσεις. «Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλισης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με τους πυλώνες», ανέφερε.

«Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο επίπεδο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο. «Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις», σημείωσε.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ ανέφερε την Αλεξανδρούπολη. «Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως στην ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ», ανέφερε.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας και στη συνεισφορά της χώρας στη Συμμαχία. «Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη Συμμαχία. Και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση: η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να επωμισθεί τις δικές του ευθύνες», υπογράμμισε.

«Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας», πρόσθεσε, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας και της ασφάλειας των πολιτών.

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος

Στον τομέα της ενέργειας, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τον ρόλο που αποκτά η Ελλάδα ως κόμβος για τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη. «Η Ελλάδα αναδύεται ως ένας κόμβος για τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη, το αέριο, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον Κάθετο Διάδρομο, που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην αυξανόμενη δέσμευση αμερικανικών εταιρειών στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδας αλλά και στις προοπτικές της διμερούς εταιρικής σχέσης.

Η σημασία της ελληνικής ναυτιλίας

Ιδιαίτερη θέση στις δηλώσεις του είχε και η ελληνική ναυτιλία. «Η ναυτική μας ισχύς έχει μια επιπλέον διάσταση, με τον ελληνόκτητο στόλο, που αποτελεί περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας ικανότητας», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα και η ελληνική ναυτιλία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύνδεση των καταναλωτών με τους παραγωγούς και στη διατήρηση της ροής ενέργειας.

Επενδύσεις, data centers και ψηφιακές υποδομές

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε ακόμη στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ. «Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη ανάπτυξη και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες στον τομέα των data centers και της ψηφιακής υποδομής συμβάλλει στην παγίωση της Ελλάδας ως περιφερειακού κέντρου καινοτομίας. «Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το μομέντουμ μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά», υπογράμμισε.

«Στην καρδιά αυτών των σχέσεων είναι οι λαοί μας»

Ο υπουργός Εξωτερικών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών. «Στην καρδιά αυτών των σχέσεων, παρά ταύτα, είναι οι λαοί μας», ανέφερε, σημειώνοντας τη συμβολή της ελληνικής κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της στο επιχειρείν, την επιστήμη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τέχνες αποτελούν πηγή υπερηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα», σημείωσε.

Όπως τόνισε, οι δεσμοί των δύο λαών ενσαρκώνουν μια σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. «Οι Αμερικανοί έχουν καταστήσει την Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους Πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εκπαιδευτικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως είπε, επιτρέπουν σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να γνωριστούν, να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να οικοδομήσουν τις δικές τους σχέσεις.

«Η συμμαχία μας αντλεί δύναμη από όσα έχουμε επιτύχει μαζί»

Κλείνοντας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης απευθύνθηκε στον Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας την προσδοκία του για τις συζητήσεις και τα πρακτικά αποτελέσματα του Στρατηγικού Διαλόγου. «Κύριε Υπουργέ, αδημονώ για τις συζητήσεις μας απόψε και για τα πρακτικά αποτελέσματα που θα παράξουμε. Έχουμε γερά θεμέλια και μια ξεκάθαρη αίσθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε», ανέφερε.

«Οι σημερινές συζητήσεις θα μας βοηθήσουν να δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Η συμμαχία μας αντλεί δύναμη από όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί. Η υπόσχεση αυτή εδράζεται σε αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε μετά. Ευχαριστώ θερμά», κατέληξε.