Στο Βερολίνο για τη συνάντηση ηγετών της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία θα μεταβεί την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τη συνάντηση οργανώνουν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Αντι Μπέρναμ.

Νωρίτερα, στις 10.00, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Divia Thani, Global Editorial Director του Condé Nast Traveller, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Reimagine Tourism 2026», που διοργανώνει η «Καθημερινή», στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.