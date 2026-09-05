Στο Βελλίδειο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ομιλία του στην 90ή ΔΕΘ (vid)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε πριν λίγα λεπτά στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», όπου σε λίγη ώρα θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ομιλία του στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στο Βελλίδειο βρίσκονται από νωρίς κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί και βουλευτές, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 και αναμένεται να περιλαμβάνει το κυβερνητικό σχέδιο για την οικονομία και σειρά παρεμβάσεων με ορίζοντα τα επόμενα χρόνια.

Το φετινό πολιτικό στίγμα είναι σαφώς προεκλογικό, με το Μέγαρο Μαξίμου να επιχειρεί να δώσει στη βραδιά χαρακτήρα νέας πολιτικής συμφωνίας με την κοινωνία. Το «Συμβόλαιο Αλήθειας» αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό πολιτικό καμβά της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις λέξεις «αξιοπιστία», «συνέπεια» και «εμπιστοσύνη» να βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, ψηλά στην πρωθυπουργική ατζέντα. Στόχος είναι να συνδεθεί το κυβερνητικό αφήγημα της επόμενης προεκλογικής περιόδου με το αίτημα για πολιτική σταθερότητα, αλλά και με το μήνυμα ότι οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργού δεν έμειναν στα λόγια, αλλά μετατράπηκαν σε πράξεις.

Δείτε video: