Στο Βελιγράδι το δεύτερο βήμα εξωστρέφειας στα Βαλκάνια

Όλα είναι έτοιμα για την δεύτερη μεγάλη αποστολή που διοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – σε πρωτεύουσες βαλκανικών κρατών.

Η ελληνική αποστολή αναχωρεί την προσεχή Κυριακή από την Θεσσαλονίκη για το Βελιγράδι, αποτελώντας τον επόμενο κεντρικό σταθμό της στρατηγικής εξωστρέφειας που υλοποιεί ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.

Σε συνέχεια της πρώτης αποστολής στην Σόφια, που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2026, το ΥΜΑΘ κλιμακώνει τις δράσεις του στην βαλκανική χερσόνησο, με στόχο την περαιτέρω σύσφιξη των οικονομικών, εμπορικών, επενδυτικών αλλά και ακαδημαϊκών συνεργασιών των επιχειρήσεων και των φορέων της Βόρειας Ελλάδας στην ευρύτερη βαλκανική ενδοχώρα. Η εν λόγω αποστολή στο Βελιγράδι διοργανώνεται με την στήριξη της ελληνικής Πρεσβείας στην Σερβία, του Ελληνο-Σερβικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος και του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας (Hellenic Business Association of Serbia – HBA).

Συμμετοχή 57 ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων

Στην ελληνική αποστολή, επικεφαλής της οποίας είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, συμμετέχουν 57 ελληνικές επιχειρήσεις και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιχειρήσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και ΑΕΙ της Μακεδονίας και της Θράκης, μεταξύ των οποίων ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μπράνισλαβ (Μπάνε) Πρέλεβιτς, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, οι διοικήσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), των λιμανιών της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας, της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, του Enterprise Greece, των πέντε Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης, περιφερειακών Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας, του Κέντρου της Unesco για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια κ.α.

Σημειωτέον ότι το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει ειδική ενότητα για κατ’ιδίαν – B2B – συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των 57 ελληνικών επιχειρήσεων και των φορέων που συμμετέχουν στην αποστολή και των περίπου 50 σερβικών επιχειρήσεων και αντίστοιχων παραγωγικών φορέων.