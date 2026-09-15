Στο Βελιγράδι -και με βραβείο- ο Παντελής Τσακίρης

Στο Βελιγράδι βρέθηκε σήμερα ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ στην επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της Σερβίας για την Ημέρα της Σερβικής Ενότητας, Ελευθερίας και Εθνικής Σημαίας ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης.

Παρ’ελαβε μάλιστα από τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, την τιμητική διάκριση που απονεμήθηκε στην ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στη σύντομη παρέμβασή του στάθηκε στη βαθιά ιστορική σχέση των δύο λαών, αλλά και σε κάτι ακόμη πιο κοντινό: στον ρόλο που έπαιξαν οι ελληνικές τοπικές κοινωνίες και οι δήμοι τη δύσκολη δεκαετία του ’90, όταν ελληνικές οικογένειες άνοιξαν τα σπίτια τους σε παιδιά που είχαν ζήσει τον πόλεμο.

Τόνισε επίσηςότι τέτοιες διακρίσεις δεν ανήκουν σε πρόσωπα. Ανήκουν στους ανθρώπους, στις κοινότητες και στους θεσμούς που κράτησαν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και αλληλεγγύης όταν αυτό είχε πραγματικό κόστος.