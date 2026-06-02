Στο τραπέζι ξανά οι πρεσβευτές Ισραήλ και Λιβάνου για τον τέταρτο γύρο διαπραγματεύσεων

Στον τέταρτο κύκλο διαπραγματεύσεων προσήλθαν σήμερα (2/6) στις ΗΠΑ οι πρεσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου, καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας παρά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές δεσμεύτηκαν πως θα τις σταματήσουν.

Η συνάντηση για το νέο κύκλο συνομιλιών πραγματοποιήθηκε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στις οποίες εναντιώνεται η Χεζμπολάχ, ενώ οι συζητήσεις αναμένεται να διεξαχθούν σήμερα και αύριο Τετάρτη.

Στις αντιπροσωπίες των δύο χωρών, συμμετέχουν ο Ισραηλινός πρεσβευτής Γεχιέλ Λέιτερ και η Λιβανέζα πρεσβεύτρια Νάντα Χαμάντε Μοαουάντ, καθώς και ο Ντάνιελ Χόλερ, ανώτερος σύμβουλος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δεν συμμετέχει σε αυτόν τον γύρο των διαπραγματεύσεων.

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προέβη σε δηλώσεις, πριν από την έναρξη των συνομιλιών.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες βράδυ με ανάρτηση στο Truth Social ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μην προχωρήσει «σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό» και ότι η Χεζμπολάχ από την πλευρά της θα «σταματήσει πλήρως τα πυρά».

Ωστόσο, οι μάχες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, οι οποίες ξεκίνησαν στις 2 Μαρτίου, συνεχίζονται αδιάκοπα παρά την εκεχειρία που θεωρητικά ισχύει από τις 17 Απριλίου και η οποία είχε παραταθεί μία φορά έπειτα από προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, των πρώτων εδώ και δεκαετίες.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές χθες το βράδυ σκότωσαν τουλάχιστον έξι ανθρώπους στο νότιο τμήμα της χώρας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη διάρκεια της ημέρας σε 13, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Και σήμερα, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση με ρουκέτες σε ένα ισραηλινό άρμα μάχης στη Χαντάθα, στην περιοχή, λέγοντας ότι ενεργούσε ενάντια στην «προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων».