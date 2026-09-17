Στο Τορόντο ο Γεραπετρίτης: Στο επίκεντρο η ομογένεια και οι διεθνείς εξελίξεις – «Παρών» στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου

Επίσκεψη στο Τορόντο πραγματοποιεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με την ατζέντα του να περιλαμβάνει επαφές με την ελληνική Ομογένεια, την Εκκλησία και επιχειρηματικούς φορείς, καθώς και ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Καναδά Σωτήριο και με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο.

Στη συνέχεια, ο κ. Γεραπετρίτης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Munk School of Global Affairs and Public Policy του Πανεπιστημίου του Τορόντο, με θέμα «Ο ερχομός μιας νέας γεωπολιτικής περιόδου».

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά Απόστολου.

Κατά τη διήμερη παραμονή του στο Τορόντο, ο κ. Γεραπετρίτης θα πραγματοποιήσει επίσης σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους ομογενειακών, εκκλησιαστικών και επιχειρηματικών φορέων.